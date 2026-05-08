С комфортом на Сахалин и Итуруп: к китам на яхте, к вулканам - на джипах

Описание тура

Откройте для себя мир невероятных пейзажей, уникальных приключений и удивительных открытий в путешествии по островам Сахалин и Итуруп. Погрузитесь в атмосферу дикой природы, наслаждаясь гостеприимством местных жителей и богатой культурой региона.

Начните свое путешествие с Южно-Сахалинска, откуда отправляйтесь исследовать вулканический ландшафт и уникальные природные объекты Итурупа. Посетите спа отеля Камуй Котан с роскошным банным комплексом и видом на величественный вулкан Богдан Хмельницкий. Затем совершите незабываемую морскую прогулку к легендарному месту Око Дракона, посетите таинственное плато Янкито и почувствуйте дыхание древних вулканов.

Продолжите знакомство с дикими уголками Итурупа, исследуя зеркальные пляжи залива Касатка, загадочные Черные и Белые скалы, водопады Девичьи Слёзы и уникальные горячие источники кипящей реки. Не упустите шанс насладиться местной кухней, дегустируя свежие морские деликатесы и устраивая пикники на берегах бескрайних просторов Тихого океана.

Завершите своё приключение возвращением на Сахалин, открыв для себя живописный мыс Анива и известное своим вкусом озеро Буссе с возможностью собрать и отведать лучшие местные устрицы. Перед отъездом непременно возьмите домой немного морской экзотики в качестве воспоминаний о вашем неповторимом опыте путешествий по российским островам.

Программа тура по дням

1 день

Сахалин: Южно-Сахалинск

Добро пожаловать на остров Сахалин! Ещё при посадке самолета из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров, где вулканы шепчут свои тайны, а море зовет к новым открытиям. Встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в лучший отель города — Мега Палас, где сможем отдохнуть с комфортом. Соберемся на поздний обед в проверенном ресторане, чтобы вкусно поесть и познакомиться. После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк

2 день

Спа-комплекс Камуй Котан

Завтракаем и направляемся в аэропорт Южно-Сахалинска, чтобы совершить часовой перелет на остров Итуруп. Полет пройдёт на небольшом винтовом самолете, который не поднимается высоко, что позволяет полюбоваться Охотским морем и облаками. После приземления отправимся на заселение в наш современный отель Камуй Котан. Вид со всех локаций отеля потрясающий — на вулкан Богдана Хмельницкого. Сегодня нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отеля. Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся. Ужин можно устроить сразу после в ресторане отеля. Палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего востока в великолепном исполнении!

3 день

Око Дракона и плато Янкито

После завтрака выходим в море на премиальной яхте Allure. Пройдем вдоль живописных бухт и скал-останцев, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто можно встретить кого-то из морских обитателей: киты, косатки сивучи, дельфины. Сделаем остановку на фантастической локации Око Дракона, куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи. Морская прогулка займёт 45 часов. На борту будут чай и игристое и сет закусок от шефа ресторана Камуй Котан. После отправимся к знаменитому плато Янкито. Этот уникальный лавовый участок образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами. Сделаем впечатляющие фотографии, прогуляемся по тропинкам и продолжим наслаждаться морским воздухом.

4 день

Залив Касатка, Зеркальный пляж, тоннели, пикник

После завтрака садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем красивейшей дорогой между сопок и вулканов, по пути останавливаемся на смотровых площадках, заглянем в бывший карьер. В заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир Корунд, место откуда стартовали корабли на Перл Харбор! Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане! Далее обед, комфортную локацию для которого выберем по погоде. Организуем пикник в стиле пинтерест в живописном месте прямо на берегу океана. Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау фотографии.

5 день

Черные и Белые скалы, бухта Парусная и водопад

Сегодня увидим знаковые места острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и главную жемчужину — Белые скалы. До локаций едем прямо по белоснежной кроме песка вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв! На Белых скалах совершим короткий трекинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад Девичьи слезы. Организуем пикник в видовой локации на берегу. Съедим свой боул с креветкой с видом на вулканы!

6 день

Вулкан Баранского, гейзер, источник Кипящая река

После завтрака едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровых площадках, увидим заброшенную геотермальную станцию.

Устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.

Затем отправимся к гейзеру Голубые глазки. Ближе к завершению прогулки искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся термальными ваннами под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара.

После обеда трансфер в аэропорт, чтобы вернуться на остров Сахалин. Трансфер из аэропорта и заселение в отель. Самостоятельный ужин.

7 день

Сахалин: маяк Анива и озеро Буссе

Завтракаем и отправляемся к маяку Анива — одному из самых известных и живописных маяков региона. Нас ждет морская прогулка на резиновых лодках к мысу Анива. Насладимся видами и свежим морским воздухом, по пути часто можно увидеть косаток и сивучей. Если погода позволит, высадимся на берег и посмотрим поближе на маяк. Дальше отправимся на самую вкусную экскурсию по Сахалину — к озеру Буссе, дно которого состоит из устриц! Свежие сахалинские устрицы и гребешки, которые тут считаются одними из лучших на острове. Из особенностей — самая гигантская устрица в мире! Что может быть лучше, чем попробовать ее, прямо на месте? Пообедаем местными деликатесами, которые соберем сами. Повар приготовит их нам по традиционным рецептам, прямо у озера.

8 день

Сахалин: Южно-Сахалинск

Завтрак и отправляемся в аэропорт к своему рейсу. Вам обязательно захочется вернуться, чтобы узнавать дальше такой прекрасный Дальний Восток! С Сахалина не захочется возвращаться с пустыми руками, поэтому перед вылетом рекомендуем прикупить себе морских деликатесов.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-х местное проживание в отеле Мега Палас на Сахалине и в отеле Камуй Котан в сафари-домиках (с соседом/соседкой в одном номере)
  • Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): микроавтобус на Сахалине, и внедорожники на Итурупе
  • Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан с парматстером
  • Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
  • Морская прогулка к Око Дракона на премиальной яхте Аллюр, сет закусок и игристое включено
  • Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
  • Входной билет на термальные источники вулкана Баранского
  • Морская прогулка на лодках к маяку Анива с перекусом
  • Самостоятельная ловля устриц и их дегустация на озере Буссе (день 7)
  • Питание: все завтраки (кроме дня 1), 4 обеда, перекус (день 7), пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского (день 6)
  • Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении Фсб России)
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин. Покупаем организованно для группы
  • Обеды не указанные в разделе включено, все ужины
  • Медицинская туристическая страховка
  • Одноместное проживание в отелях (сумма доплаты по запросу, 90 000 руб, если будут свободные номера)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Влад, я часть большой дружной команды профессионалов. Мы входим в топ-5 туроператоров по Сахалину и Курилам. 6000+ счастливых туристов, которые побывали с нами на Итурупе и соседних островах! Создаем комфортное пребывание
на острове Итуруп на премиум уровне. Не просто организуем ваш отдых через разных посредников. У нас все свое: отель с рестораном и спа, парк новых внедорожников и мощный болотоход для туров в труднодоступные уголки острова, премиум-яхта для выхода в море и лодки-зодиаки для высадки на берег и исследования бухт, местные топовые гиды с авторскими маршрутами. Вы получаете цену и качество напрямую от производителя! На Итурупе у новый современный отель с видом на вулкан с панорамным рестораном авторской кухни в концепции морской фьюжн и стильным спа-комплексом с уличной ванной и открытым бассейном. Уголок цивилизации на краю земли! Вместе с серьезным подходом к делу, мы сохраняем душевность и внимание к каждому гостю. Путешествия - в первую очередь эмоции и каждый почувствует тепло гостеприимства на все сто процентов. Большая часть нашей команды приезжает на сезон с большой земли. Это настоящие профи в своей области: капитаны, повара и бармены, пармастера, администраторы и горничные. Сам лично (как и многие наши гиды) живу на острове большую часть жизни и бесконечно в него влюблен. Итуруп удивляет даже самых искушенных путешественников. Вам обязательно стоит его увидеть!

