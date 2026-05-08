Описание тура
Откройте для себя мир невероятных пейзажей, уникальных приключений и удивительных открытий в путешествии по островам Сахалин и Итуруп. Погрузитесь в атмосферу дикой природы, наслаждаясь гостеприимством местных жителей и богатой культурой региона.
Начните свое путешествие с Южно-Сахалинска, откуда отправляйтесь исследовать вулканический ландшафт и уникальные природные объекты Итурупа. Посетите спа отеля Камуй Котан с роскошным банным комплексом и видом на величественный вулкан Богдан Хмельницкий. Затем совершите незабываемую морскую прогулку к легендарному месту Око Дракона, посетите таинственное плато Янкито и почувствуйте дыхание древних вулканов.
Продолжите знакомство с дикими уголками Итурупа, исследуя зеркальные пляжи залива Касатка, загадочные Черные и Белые скалы, водопады Девичьи Слёзы и уникальные горячие источники кипящей реки. Не упустите шанс насладиться местной кухней, дегустируя свежие морские деликатесы и устраивая пикники на берегах бескрайних просторов Тихого океана.
Завершите своё приключение возвращением на Сахалин, открыв для себя живописный мыс Анива и известное своим вкусом озеро Буссе с возможностью собрать и отведать лучшие местные устрицы. Перед отъездом непременно возьмите домой немного морской экзотики в качестве воспоминаний о вашем неповторимом опыте путешествий по российским островам.
Программа тура по дням
Сахалин: Южно-Сахалинск
Добро пожаловать на остров Сахалин! Ещё при посадке самолета из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров, где вулканы шепчут свои тайны, а море зовет к новым открытиям. Встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в лучший отель города — Мега Палас, где сможем отдохнуть с комфортом. Соберемся на поздний обед в проверенном ресторане, чтобы вкусно поесть и познакомиться. После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк
Спа-комплекс Камуй Котан
Завтракаем и направляемся в аэропорт Южно-Сахалинска, чтобы совершить часовой перелет на остров Итуруп. Полет пройдёт на небольшом винтовом самолете, который не поднимается высоко, что позволяет полюбоваться Охотским морем и облаками. После приземления отправимся на заселение в наш современный отель Камуй Котан. Вид со всех локаций отеля потрясающий — на вулкан Богдана Хмельницкого. Сегодня нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отеля. Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся. Ужин можно устроить сразу после в ресторане отеля. Палтус, тунец, гребешок, краб, креветка — насладимся дарами Дальнего востока в великолепном исполнении!
Око Дракона и плато Янкито
После завтрака выходим в море на премиальной яхте Allure. Пройдем вдоль живописных бухт и скал-останцев, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто можно встретить кого-то из морских обитателей: киты, косатки сивучи, дельфины. Сделаем остановку на фантастической локации Око Дракона, куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи. Морская прогулка займёт 45 часов. На борту будут чай и игристое и сет закусок от шефа ресторана Камуй Котан. После отправимся к знаменитому плато Янкито. Этот уникальный лавовый участок образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий. Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами. Сделаем впечатляющие фотографии, прогуляемся по тропинкам и продолжим наслаждаться морским воздухом.
Залив Касатка, Зеркальный пляж, тоннели, пикник
После завтрака садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове. Едем красивейшей дорогой между сопок и вулканов, по пути останавливаемся на смотровых площадках, заглянем в бывший карьер. В заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир Корунд, место откуда стартовали корабли на Перл Харбор! Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как Чертова скала. Самые смелые могут искупаться в Тихом океане! Далее обед, комфортную локацию для которого выберем по погоде. Организуем пикник в стиле пинтерест в живописном месте прямо на берегу океана. Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау фотографии.
Черные и Белые скалы, бухта Парусная и водопад
Сегодня увидим знаковые места острова — Черные скалы и базальтовые колонны, и главную жемчужину — Белые скалы. До локаций едем прямо по белоснежной кроме песка вдоль берега Охотского моря. Ветер, чайки, брызги и чистый драйв! На Белых скалах совершим короткий трекинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото. Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад Девичьи слезы. Организуем пикник в видовой локации на берегу. Съедим свой боул с креветкой с видом на вулканы!
Вулкан Баранского, гейзер, источник Кипящая река
После завтрака едем к подножию активного вулкана Баранского. По пути останавливаемся на смотровых площадках, увидим заброшенную геотермальную станцию.
Устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.
Затем отправимся к гейзеру Голубые глазки. Ближе к завершению прогулки искупаемся в источнике Кипящая река. Насладимся термальными ваннами под открытым небом среди зарослей бамбука и клубов пара.
После обеда трансфер в аэропорт, чтобы вернуться на остров Сахалин. Трансфер из аэропорта и заселение в отель. Самостоятельный ужин.
Сахалин: маяк Анива и озеро Буссе
Завтракаем и отправляемся к маяку Анива — одному из самых известных и живописных маяков региона. Нас ждет морская прогулка на резиновых лодках к мысу Анива. Насладимся видами и свежим морским воздухом, по пути часто можно увидеть косаток и сивучей. Если погода позволит, высадимся на берег и посмотрим поближе на маяк. Дальше отправимся на самую вкусную экскурсию по Сахалину — к озеру Буссе, дно которого состоит из устриц! Свежие сахалинские устрицы и гребешки, которые тут считаются одними из лучших на острове. Из особенностей — самая гигантская устрица в мире! Что может быть лучше, чем попробовать ее, прямо на месте? Пообедаем местными деликатесами, которые соберем сами. Повар приготовит их нам по традиционным рецептам, прямо у озера.
Сахалин: Южно-Сахалинск
Завтрак и отправляемся в аэропорт к своему рейсу. Вам обязательно захочется вернуться, чтобы узнавать дальше такой прекрасный Дальний Восток! С Сахалина не захочется возвращаться с пустыми руками, поэтому перед вылетом рекомендуем прикупить себе морских деликатесов.
Что включено
- 2-х местное проживание в отеле Мега Палас на Сахалине и в отеле Камуй Котан в сафари-домиках (с соседом/соседкой в одном номере)
- Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): микроавтобус на Сахалине, и внедорожники на Итурупе
- Два часа в спа-зоне отеля Камуй Котан с парматстером
- Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
- Морская прогулка к Око Дракона на премиальной яхте Аллюр, сет закусок и игристое включено
- Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
- Входной билет на термальные источники вулкана Баранского
- Морская прогулка на лодках к маяку Анива с перекусом
- Самостоятельная ловля устриц и их дегустация на озере Буссе (день 7)
- Питание: все завтраки (кроме дня 1), 4 обеда, перекус (день 7), пикник с икрой и игристым на вулкане Баранского (день 6)
- Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении Фсб России)
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин. Покупаем организованно для группы
- Обеды не указанные в разделе включено, все ужины
- Медицинская туристическая страховка
- Одноместное проживание в отелях (сумма доплаты по запросу, 90 000 руб, если будут свободные номера)