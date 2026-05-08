Откройте для себя мир невероятных пейзажей, уникальных приключений и удивительных открытий в путешествии по островам Сахалин и Итуруп. Погрузитесь в атмосферу дикой природы, наслаждаясь гостеприимством местных жителей и богатой культурой региона.

Начните свое путешествие с Южно-Сахалинска, откуда отправляйтесь исследовать вулканический ландшафт и уникальные природные объекты Итурупа. Посетите спа отеля Камуй Котан с роскошным банным комплексом и видом на величественный вулкан Богдан Хмельницкий. Затем совершите незабываемую морскую прогулку к легендарному месту Око Дракона, посетите таинственное плато Янкито и почувствуйте дыхание древних вулканов.

Продолжите знакомство с дикими уголками Итурупа, исследуя зеркальные пляжи залива Касатка, загадочные Черные и Белые скалы, водопады Девичьи Слёзы и уникальные горячие источники кипящей реки. Не упустите шанс насладиться местной кухней, дегустируя свежие морские деликатесы и устраивая пикники на берегах бескрайних просторов Тихого океана.

Завершите своё приключение возвращением на Сахалин, открыв для себя живописный мыс Анива и известное своим вкусом озеро Буссе с возможностью собрать и отведать лучшие местные устрицы. Перед отъездом непременно возьмите домой немного морской экзотики в качестве воспоминаний о вашем неповторимом опыте путешествий по российским островам.