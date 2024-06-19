Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и крабовая вечеринка
Встреча в аэропорту.
Заселение в гостиницу.
После заселения в гостинице, Вас ждет крабовая вечеринка на морском побережье:
- крабы;
- бутерброды с икрой;
- рыбная нарезка;
- настойка на сахалинском эндемике — клоповке).
Забираем вас с гостиницы и выезжаем на море.
Маяк Анива
Завтрак в гостинице.
Сбор группы.
Время выезда ориентировочно 06:00-07:00 утра.
Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретить косаток!
Ну и конечный пункт прибытия — маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.
Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.
Перекус домашней выпечкой с горячим чаем.
*В случае непогоды на море, будет предложена замена на автотур на Маяк Тонин, идентичный Маяку Анива.
Продолжительность тура: ориентировочно с 06-00-18-00.
Джип-тур на Мыс Великан
Завтрак в гостинице.
Сбор группы. Выезд в 8.00 (ориентировочно).
Мыс «Великан» — памятник природы, наверное, самое впечатляющее место на побережье Сахалина.
Дорога к Великану пролегает сквозь густой живописный лес, а на самом мысу вас будут ожидать многочисленные чаечные базары, и огромные каменные исполины торчащие из моря.
Обед на побережье.
Длительность экскурсии: 10 часов.
Экскурсия на лагуну Буссе
Важная информация: Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.
На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача.
А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.
Выезд из гостиницы — ориентируемся по отливу, продолжительность экскурсии 12 часов.
Бухта Тихая и Клоковский водопад
В Макаровском районе о. Сахалин находится бухта Тихая — потрясающе красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится в 130 км. от Южно-Сахалинска.
По пути вы сможете пособирать Сахалинский янтарь и забрать его себе как сувенир.
Наши опытные экскурсоводы расскажут вам о всех красотах Сахалина.
По пути вы побываете на остатках японского храма «Ворота Тории» и посетите рынок с королевскими и камчатскими крабами.
Обед предоставим на берегу.
Далее нас ждет самый высокий водопад на Сахалине – Клоковский.
Свободный день и возвращение домой
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.
В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах «Юность», «Белка» или «Юбилейная» в г. Южно-Сахалинске. Размещение будет проводиться в один из отелей в зависимости от наличия мест.
Стоимость тура на 1 человека:
- при 2-местном размещении — 85 000 руб.;
- при 1-местном размещении — 102 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.
Отель «Белка»
Отель из деревянного бруса находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Отель «Юбилейная»
Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в городе Южно-Сахалинск, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного курорта «Горный воздух».
Все номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.
Гостиница находится в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинске
- Питание: завтраки, обеды на маршрутах, кроме Маяка Анива (будет предложена выпечка и горячий чай)
- Ежедневные интересные экскурсии
- Сопровождающие и транспорт по маршрутам
- Страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
- Питание, не включенное в программу (ужины)
- Опции за доп. плату, которые можно заказать дополнительно
- Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе?
В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.
Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, предоставляется стандартная страховка от несчастных случаев.