2 день

Маяк Анива

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Время выезда ориентировочно 06:00-07:00 утра.

Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретить косаток!

Ну и конечный пункт прибытия — маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.

Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.

Перекус домашней выпечкой с горячим чаем.

*В случае непогоды на море, будет предложена замена на автотур на Маяк Тонин, идентичный Маяку Анива.

Продолжительность тура: ориентировочно с 06-00-18-00.