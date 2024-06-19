Осень на Сахалине

Вас ждут интереснейшие 5 дней на Сахалине! За это время Вы побываете в самых самобытных местах, увидите вблизи морских львов, познакомитесь с обитателями лагуны Буссе, попробуете морские деликатесы, собранные своими
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руками.

А дополнят ваши впечатления звонкие весенние водопады, легендарные маяки и завораживающие морские пейзажи.

На всех маршрутах Вас будут сопровождать опытные инструкторы, а перемещаться Вы будете на самом комфортном и проходимом транспорте!

5
3 отзыва
Осень на Сахалине
Осень на Сахалине
Осень на Сахалине
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и крабовая вечеринка

Встреча в аэропорту.

Заселение в гостиницу.

После заселения в гостинице, Вас ждет крабовая вечеринка на морском побережье:

  • крабы;
  • бутерброды с икрой;
  • рыбная нарезка;
  • настойка на сахалинском эндемике — клоповке).

Забираем вас с гостиницы и выезжаем на море.

Прибытие в Южно-Сахалинск и крабовая вечеринкаПрибытие в Южно-Сахалинск и крабовая вечеринкаПрибытие в Южно-Сахалинск и крабовая вечеринка
2 день

Маяк Анива

Завтрак в гостинице.

Сбор группы.

Время выезда ориентировочно 06:00-07:00 утра.

Пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова, где, двигаясь на лодках по морю вдоль берега, вы увидите восхитительные водопады, изюбров, бегущих по горам, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, то и дело показывающихся из воды, а если повезет, встретить косаток!

Ну и конечный пункт прибытия — маяк японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.

Обязательно увидим по дороге: Мыс Белый Камень, Мыс Три Камня, водопады, поселки Новиково и Озерск, город Корсаков.

Перекус домашней выпечкой с горячим чаем.

*В случае непогоды на море, будет предложена замена на автотур на Маяк Тонин, идентичный Маяку Анива.

Продолжительность тура: ориентировочно с 06-00-18-00.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
3 день

Джип-тур на Мыс Великан

Завтрак в гостинице.

Сбор группы. Выезд в 8.00 (ориентировочно).

Мыс «Великан» — памятник природы, наверное, самое впечатляющее место на побережье Сахалина.

Дорога к Великану пролегает сквозь густой живописный лес, а на самом мысу вас будут ожидать многочисленные чаечные базары, и огромные каменные исполины торчащие из моря.

Обед на побережье.

Длительность экскурсии: 10 часов.

Джип-тур на Мыс ВеликанДжип-тур на Мыс ВеликанДжип-тур на Мыс ВеликанДжип-тур на Мыс Великан
4 день

Экскурсия на лагуну Буссе

Важная информация: Лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.

На этой экскурсии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача.

А наш шеф-повар приготовит Вам на огне сахалинские деликатесы.

Выезд из гостиницы — ориентируемся по отливу, продолжительность экскурсии 12 часов.

Экскурсия на лагуну БуссеЭкскурсия на лагуну БуссеЭкскурсия на лагуну БуссеЭкскурсия на лагуну Буссе
5 день

Бухта Тихая и Клоковский водопад

В Макаровском районе о. Сахалин находится бухта Тихая — потрясающе красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится в 130 км. от Южно-Сахалинска.

По пути вы сможете пособирать Сахалинский янтарь и забрать его себе как сувенир.

Наши опытные экскурсоводы расскажут вам о всех красотах Сахалина.

По пути вы побываете на остатках японского храма «Ворота Тории» и посетите рынок с королевскими и камчатскими крабами.

Обед предоставим на берегу.

Далее нас ждет самый высокий водопад на Сахалине – Клоковский.

Бухта Тихая и Клоковский водопадБухта Тихая и Клоковский водопадБухта Тихая и Клоковский водопадБухта Тихая и Клоковский водопад
6 день

Свободный день и возвращение домой

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Этот день мы оставили свободным, так как время вылета у всех может быть разное.

В зависимости от наличия свободного времени можно запланировать на этот день посещение рынка морепродуктов, сувенирных магазинов или музеев, если вы не посетили их ранее, съездить на морское побережье.

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах «Юность», «Белка» или «Юбилейная» в г. Южно-Сахалинске. Размещение будет проводиться в один из отелей в зависимости от наличия мест.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при 2-местном размещении — 85 000 руб.;
  • при 1-местном размещении — 102 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Юность»

4 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»

Отель «Белка»

4 ночи

Отель из деревянного бруса находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»

Отель «Юбилейная»

4 ночи

Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в городе Южно-Сахалинск, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного курорта «Горный воздух».

Все номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и оснащены рабочим столом. Ванные комнаты укомплектованы феном.

Гостиница находится в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово.

Отель «Юбилейная»Отель «Юбилейная»Отель «Юбилейная»Отель «Юбилейная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в гостинице в г. Южно-Сахалинске
  • Питание: завтраки, обеды на маршрутах, кроме Маяка Анива (будет предложена выпечка и горячий чай)
  • Ежедневные интересные экскурсии
  • Сопровождающие и транспорт по маршрутам
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
  • Питание, не включенное в программу (ужины)
  • Опции за доп. плату, которые можно заказать дополнительно
  • Личные расходы (морепродукты, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Возможны ли изменения в программе?

В случае получения штормового предупреждения от Гидрометцентра, т. е. проведение экскурсии угрожает жизни и здоровью туриста, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант экскурсии.

Также маршруты и экскурсии могут быть переставлены местами в рамках экскурсионного тура по погодным условиям.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, предоставляется стандартная страховка от несчастных случаев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
19 июн 2024
Все было вовремя.
О
18 июн 2024
Лучший тур!
Е
16 мая 2023
Организация тура на высоте
Организация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высоте

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