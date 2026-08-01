Туры по набережной Южно-Сахалинска

Найдено 38 туров в категории «Набережная» в Южно-Сахалинске, цены от 57 269 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
Аренда катера
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Охотского моря»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
11 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Аренда катера
Джип-туры
12 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Тихого океана»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
На пароме
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Пешая
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет экскурсия к вулкану Головнина и выезд на экологическую тропу, прием грязевых ванн, морская прогулка и вкусы свежих курильских деликатесов на берегу моря»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Пешая
На машине
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
На лодке
Джип-туры
Велотуры
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Выброшенный на берег буксир «Корунд»»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
2 отзыва
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Походный перекус на берегу Тихого океана»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
4 дня
1 отзыв
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Гостей привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд»»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Джиппинг
На автобусе
На лодке
9 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые Скалы расположились на южном берегу залива Простор, Охотское море»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
13 дней
1 отзыв
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Охотского моря»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
На лодке
4 дня
2 отзыва
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
16 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Высокие скалистые берега, виды океана, ароматы лугового разнотравья – эта бухта идеальна для фотопрогулок и уединения с природой»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
8 дней
1 отзыв
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Тихого океана»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Джиппинг
На снегоходах
9 дней
3 отзыва
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Пешая
Джиппинг
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 дней
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
14 дней
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
14 дней
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
На лодке
На теплоходе
5 дней
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
На микроавтобусе
8 дней
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Туристов привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд»»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Джип-туры
10 дней
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые Скалы расположились на южном берегу залива Простор, Охотское море»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
4 дня
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Джиппинг
На яхте
На лодке
Джип-туры
4 дня
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Путь на берег Охотского моря и прогулка по лавовому плато Янкито»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На яхте
На катере
Джип-туры
Канатная дорога
Прогулки на каяках
На поезде
Ж/Д туры
9 дней
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«По возвращении в Холмск мы прогуляемся по набережной города, считающегося центром рыболовства, судоремонта и целлюлозной промышленности острова»
132 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
15 дней
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«12:00–14:00 Выход к мысу Столбчатый по берегу моря (продолжительность 5–6 ч»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
12 дней
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Туристов привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд»»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Эти каменные исполины расположились в уютных бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30:
  1. Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп;
  2. Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды;
  3. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп;
  4. Путешествие на Сахалин и Кунашир;
  5. Кунашир - черный остров Курильской гряды.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Набережная" можно забронировать 38 авторских туров от 57 269 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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