Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Охотского моря»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Тихого океана»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет экскурсия к вулкану Головнина и выезд на экологическую тропу, прием грязевых ванн, морская прогулка и вкусы свежих курильских деликатесов на берегу моря»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Выброшенный на берег буксир «Корунд»»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Походный перекус на берегу Тихого океана»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Гостей привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд»»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые Скалы расположились на южном берегу залива Простор, Охотское море»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Охотского моря»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Высокие скалистые берега, виды океана, ароматы лугового разнотравья – эта бухта идеальна для фотопрогулок и уединения с природой»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Тихого океана»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Песчаный берег залива имеет несколько местных названий — Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени — Курильский асфальт»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячими источниками, расположенными прямо на берегу моря»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Лодки дают возможность высаживаться на берег в самых привлекательных локациях»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Туристов привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд»»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Белые Скалы расположились на южном берегу залива Простор, Охотское море»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На берегу моря располагалась военно-морская база с аэродромом, на котором базировались японские войска»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Путь на берег Охотского моря и прогулка по лавовому плато Янкито»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«По возвращении в Холмск мы прогуляемся по набережной города, считающегося центром рыболовства, судоремонта и целлюлозной промышленности острова»
132 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«12:00–14:00 Выход к мысу Столбчатый по берегу моря (продолжительность 5–6 ч»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Туристов привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд»»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Эти каменные исполины расположились в уютных бухтах, песчаная полоса берега которых упирается в скалы, поросшие сплошной непроходимой тайгой»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Набережная»
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