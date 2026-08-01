Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«20:00 Прибытие в морской порт г»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, оставляем вещи»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Морской порт»
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