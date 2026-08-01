Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Кафедральный собор»
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