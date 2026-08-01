Кафедральный собор Южно-Сахалинска

Найдено 5 туров в категории «Кафедральный собор» в Южно-Сахалинске, цены от 180 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
На микроавтобусе
8 дней
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
15 дней
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
12 дней
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кафедральный собор Рождества Христова»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Кафедральный собор»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Путешествие на Сахалин и Итуруп;
  2. Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов;
  3. 4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан;
  4. Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир;
  5. Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
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