Трансфер в Южно-Сахалинске

Найдено 16 туров в категории «Трансфер» в Южно-Сахалинске, цены от 57 269 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
На пароме
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Пешая
На машине
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«09:00 Трансфер в порт Корсаков»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
На лодке
Джип-туры
Велотуры
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
2 отзыва
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
4 дня
1 отзыв
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
16 дней
3 отзыва
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«09:00 Сбор вещей и трансфер в город-порт Корсаков»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
8 дней
1 отзыв
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Джиппинг
На снегоходах
9 дней
3 отзыва
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
На микроавтобусе
8 дней
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в отель»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Курильск), трансфер в гостиницу»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
12 дней
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Курильск), трансфер в гостевой дом»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
15 дней
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Курильск), трансфер в гостевой дом»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Южно-Курильск), трансфер в гостиницу»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
12 дней
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Зимний Итуруп
3 дня
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Трансфер»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16:
  1. Путешествие на Сахалин и Кунашир;
  2. Чудеса острова Кунашир;
  3. Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп;
  4. Остров Итуруп. Сокращенная программа;
  5. Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Трансфер" можно забронировать 16 авторских туров от 57 269 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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