Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«09:00 Трансфер в порт Корсаков»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«09:00 Сбор вещей и трансфер в город-порт Корсаков»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в отель»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Курильск), трансфер в гостиницу»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Курильск), трансфер в гостевой дом»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Курильск), трансфер в гостевой дом»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Южно-Курильск), трансфер в гостиницу»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Если прилет в 09:15, то трансфер в гостиницу, оставляем вещи»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Самостоятельный трансфер в аэропорт»
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет
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