Ежедневно в 11:00

Большие тайны самого маленького кремля на Руси

Вы познакомитесь с одним из древнейшим русским городом - Зарайск

Вы познакомитесь с одним из древнейшим русским городом — Зарайск.

Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области.

Вы услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца, чудеса, исходящие от него — поражают всех, посетивших этот необыкновенный край.

Сейчас это небольшой старинный городок, скрывшийся от суеты шумных трасс и большого потока людей, который бережно хранит уют и теплоту ушедших эпох!
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Удивительный, один из древнейших русских городов — Зарайск.
Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. Он пережил не одно нашествие Орды. Удивительная история принесения Святого образа Николая Чудотворца из Корсуня (Херсонес Таврический), чудеса, исходящие от него — поражает всех, посетивших этот необыкновенный край. Зарайская земля вскормила замечательных писателей, скульпторов.

Авторская пешеходная экскурсия на 2 часа, где вы узнаете:

  • О необыкновенной истории славных боевых подвигов народа Зарайска;
  • Об истории возведения каменного кремля и собора, который и по сей день хранит древний Чудотворный образ.
  • Поговорим о его главном назначении и итальянских архитекторах, которых пригласили его строить.
  • Возле памятника князьям Феодору, Евпраксии и Иоанну, погибшим при нашествии Батыя, я расскажу о многочисленных осадах, которые выдержал кремль, а также об известных личностях, среди которых был Д. М. Пожарский, служивший воеводой Зарайска.
Достоевский
Вы узнаете, что зарайская земля вскормила замечательных писателей, художников, скульпторов. Одно из имен нельзя не упомянуть особо. Это великий философ и писатель Федор Михайлович Достоевский, певец вечной борьбы добра и зла в сердце человека. Я покажу вам место погребения матери Федора Михайловича.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-10 человек
взрослый
4 000 ₽
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Перекус
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Завершение: Никольские ворота Зарайского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 11:00

Ольга В.
Ольга В.
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