Ежедневно в 11:00

Удивительный, один из древнейших русских городов — Зарайск.

Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. Он пережил не одно нашествие Орды. Удивительная история принесения Святого образа Николая Чудотворца из Корсуня (Херсонес Таврический), чудеса, исходящие от него — поражает всех, посетивших этот необыкновенный край. Зарайская земля вскормила замечательных писателей, скульпторов.

Авторская пешеходная экскурсия на 2 часа, где вы узнаете:

О необыкновенной истории славных боевых подвигов народа Зарайска;

Об истории возведения каменного кремля и собора, который и по сей день хранит древний Чудотворный образ.

Поговорим о его главном назначении и итальянских архитекторах, которых пригласили его строить.

Возле памятника князьям Феодору, Евпраксии и Иоанну, погибшим при нашествии Батыя, я расскажу о многочисленных осадах, которые выдержал кремль, а также об известных личностях, среди которых был Д. М. Пожарский, служивший воеводой Зарайска.

Достоевский

Вы узнаете, что зарайская земля вскормила замечательных писателей, художников, скульпторов. Одно из имен нельзя не упомянуть особо. Это великий философ и писатель Федор Михайлович Достоевский, певец вечной борьбы добра и зла в сердце человека. Я покажу вам место погребения матери Федора Михайловича.