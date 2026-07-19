Вы познакомитесь с одним из древнейшим русским городом — Зарайск.
Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области.
Вы
Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области.
Вы
Описание экскурсииУдивительный, один из древнейших русских городов — Зарайск. Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. Он пережил не одно нашествие Орды. Удивительная история принесения Святого образа Николая Чудотворца из Корсуня (Херсонес Таврический), чудеса, исходящие от него — поражает всех, посетивших этот необыкновенный край. Зарайская земля вскормила замечательных писателей, скульпторов. Авторская пешеходная экскурсия на 2 часа, где вы узнаете:
- О необыкновенной истории славных боевых подвигов народа Зарайска;
- Об истории возведения каменного кремля и собора, который и по сей день хранит древний Чудотворный образ.
- Поговорим о его главном назначении и итальянских архитекторах, которых пригласили его строить.
- Возле памятника князьям Феодору, Евпраксии и Иоанну, погибшим при нашествии Батыя, я расскажу о многочисленных осадах, которые выдержал кремль, а также об известных личностях, среди которых был Д. М. Пожарский, служивший воеводой Зарайска. Достоевский Вы узнаете, что зарайская земля вскормила замечательных писателей, художников, скульпторов. Одно из имен нельзя не упомянуть особо. Это великий философ и писатель Федор Михайлович Достоевский, певец вечной борьбы добра и зла в сердце человека. Я покажу вам место погребения матери Федора Михайловича.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Перекус
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Завершение: Никольские ворота Зарайского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 93 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия понравилась! Осмотрели кремль снаружи и внутри, заходили в соборы, гида слушали с удовольствием. По результатам экскурсии сделали небольшой видео сюжет на память: https://rutube.ru/video/c45f8ec41d7bf03caf078202dff14803/
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Т
На экскурсии мы увидели Зарайский кремль и познакомились с его историей. Нам очень понравилась эта экскурсия, мы узнали много нового.
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а
Экскурсия прошла очень хорошо. Гид Ольга в доступной форме рассказала об истории Зарайска, благодарим за приятно проведенные часы.
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Е
Очень все понравилось,Ольга прекрасный рассказчик, смогла влюбить нас в город Зарайск,мы обязательно еще приедем,одного дня мало.
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О
Зарайск - дивное место, красивое, душевное и с интересной историей, и наш гид Ольга сумела так обо всем рассказать, что мы остались в восторге и от города, и от экскурсии!
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Ф
Погуляли вокруг и внутри кремля, узнали легенды о появлении города и самого укрепления, а также святынь, связанных с этим местом. Ольга рассказывает неспешно и размеренно, освящая историю кремля. Было познавательно и не утомительно. Спасибо!
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