Ежедневно в 11:00

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В Владимир Экскурсия понравилась! Осмотрели кремль снаружи и внутри, заходили в соборы, гида слушали с удовольствием. По результатам экскурсии сделали небольшой видео сюжет на память: https://rutube.ru/video/c45f8ec41d7bf03caf078202dff14803/ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна На экскурсии мы увидели Зарайский кремль и познакомились с его историей. Нам очень понравилась эта экскурсия, мы узнали много нового. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

а анатолий Экскурсия прошла очень хорошо. Гид Ольга в доступной форме рассказала об истории Зарайска, благодарим за приятно проведенные часы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Очень все понравилось,Ольга прекрасный рассказчик, смогла влюбить нас в город Зарайск,мы обязательно еще приедем,одного дня мало. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Зарайск - дивное место, красивое, душевное и с интересной историей, и наш гид Ольга сумела так обо всем рассказать, что мы остались в восторге и от города, и от экскурсии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет