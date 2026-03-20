читать дальше

я, а муж, дети (9 и 12 лет) и свекровь поехали за компанию, и они точно не являются большими любителями таких развлечений. Однако понравилось всем! Елена прекрасный рассказчик, у нее приятный голос, её интересно и увлекательно слушать. Я опасалась, что мои спутники не перенесут 2.5 часов организованного мной мероприятия, но время пролетело незаметно и это, конечно, целиком заслуга экскурсовода.

Единственный недостаток, на мой взгляд, - экскурсия не соответствовала описанию (мы посетили только один храм, а сама экскурсия касалась не только и не столько храмов, сколько массе других городских достопримечательностей). Однако лично нашего впечатления это нисколько не испортило, поскольку мы в городе впервые, нам всё было ново и интересно, а лично я - человек скорее светский и мне как раз и хотелось больше узнать про Кремль и город, включая, но не ограничиваясь храмами. Поэтому в моём случае экскурсия только выиграла.

В общем, Елена и ее рассказ о городе, его святых местах и достопримечательностях нам всем очень понравились, что я даже планирую посетить в будущем и Коломну, воспользовавшись услугами именно этого экскурсовода. Большое спасибо! Наше путешествие по городу удалось🤗😊❤️