Мои заказы

Экскурсии по Старому городу в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Зарайске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
71 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Завтра в 00:00
12 апр в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Зарайску
Пешая
1 час
Фотопрогулка
Кадры в декорациях старинного города
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
8000 ₽ за человека
Зарайск и Даровое - родовая усадьба Ф.М. Достоевского (на вашем авто)
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Изучить старинный городок и побывать в месте, где прошло детство великого писателя
Начало: Возле кремля
Завтра в 12:00
12 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  К
    Кристина
    31 марта 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Экскурсия «Зарайск — очарование старинного города» превзошла все ожидания! Гид провёл нас по самым живописным и значимым местам: от величественного
    читать дальше

    Зарайского Кремля (самого маленького в России, но невероятно атмосферного) до набережной реки Осётр и святого источника «Белый колодец». Особенно запомнился рассказ о чудотворной иконе Николы Зарайского и истории города с древних времён. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за погружение в старину и душевную атмосферу!

  С
    Сергей
    28 марта 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    замечательный городок Московской области со своей историей и местным колоритом. Обязательно возмите экскурсию, узнаете много интересного и неожиданного про Зарайск. И, конечно, посещение коврижечной и бараночной!
  А
    Анна
    24 февраля 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Юлия знает историю, знает историю города и любит город! Очень интересно, понятно и познавательно! Спасибо!
  Ю
    Юлия
    23 февраля 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Юлия, замечательный экскурсовод! Интересно рассказывает, советует куда сходить, прислала много контактов кафе. Было очень ветрено и морозно, но даже погода не помешала нашей замечательной экскурсии. Спасибо!
  Г
    Галина
    13 января 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Благодарим Юлию за замечательную экскурсию для нашей семьи, и дети, и взрослые, и бабушка остались довольны прогулкой.

    Услышали древнюю историю Зарайска,
    читать дальше

    интересно было послушать про засечный лес, получили отличные рекомендации по кафе, музеям и сувенирам.

    Все посетили, без гида этого бы не случилось так быстро и безошибочно.

    Путешествуйте с интересом и интеллектуальными витаминами. У Юлии они качественные!

    Благодарим Юлию за замечательную экскурсию для нашей семьи, и дети, и взрослые, и бабушка остались довольны прогулкойБлагодарим Юлию за замечательную экскурсию для нашей семьи, и дети, и взрослые, и бабушка остались довольны прогулкойБлагодарим Юлию за замечательную экскурсию для нашей семьи, и дети, и взрослые, и бабушка остались довольны прогулкойБлагодарим Юлию за замечательную экскурсию для нашей семьи, и дети, и взрослые, и бабушка остались довольны прогулкойБлагодарим Юлию за замечательную экскурсию для нашей семьи, и дети, и взрослые, и бабушка остались довольны прогулкой
  А
    Анжелика
    10 января 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Замечательная экскурсия!!!! Всем рекомендую!!!
  А
    Анна
    9 января 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Экскурсия очень понравилась, Юлия - прекрасный рассказчик.
    Узнали историю города, интересные факты, поездка получилась увлекательной.
    Юлия посоветовала, где удобно припарковаться и где вкусно поесть.
    Мы очень благодарны за ответственный подход и интересный рассказ.
    Экскурсия очень понравилась, Юлия - прекрасный рассказчикЭкскурсия очень понравилась, Юлия - прекрасный рассказчикЭкскурсия очень понравилась, Юлия - прекрасный рассказчикЭкскурсия очень понравилась, Юлия - прекрасный рассказчик
  Н
    Наталья
    8 января 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    На новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок Зарайск.
    По опыту знаем, что самостоятельно бродить по незнакомому городу может и
    читать дальше

    интересно, но совершенно не познавательно. И на постоянно возникающие вопросы, типа «а что это за дом такой необычный? А эта вот стена – это новодел или оригинал XV века?», ну и т. п., ответа ты скорее всего так и не узнаешь. А хотелось бы! И поэтому при возможности стараемся воспользоваться услугами экскурсовода. Дело это, конечно, немного рискованное. Ибо можно, к сожалению, нарваться на откровенного дилетанта, выучившего пару рекламных буклетов и спешащего ковать рубли на доверчивых туристах. В принципе такие «профи» вычисляются легко – достаточно задать пару-тройку нестандартных дополнительных вопросов, и человек начинает откровенно «плавать», и, как правило, с уверенным видом нести полную ахинею.

    Так вот, в Зарайске нам как раз исключительно в этом смысле повезло.
    Экскурсию по городу для нас проводил замечательный человек и великолепный специалист.

    Практически с первых слов стало ясно, что Юля по-настоящему любит свой город и досконально знает его историю. Общение – спокойное и доброжелательное. На любые вопросы – грамотные квалифицированные ответы. А когда мы все изрядно замёрзли и зашли выпить чаю в булочную, там уж наш разговор ушёл уже в такие «дали», столько мы узнали интересного про жизнь и историю города и его обитателей…

    Одним словом – если вас действительно интересует общение с грамотным и знающим специалистом, можем ответственно рекомендовать Юлию.

    Поверьте, вы не пожалеете ни разу!

    На новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок ЗарайскНа новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок ЗарайскНа новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок ЗарайскНа новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок ЗарайскНа новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок ЗарайскНа новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок ЗарайскНа новогодние выходные решили с мужем посетить славный городок Зарайск
  А
    Андрей
    6 января 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Провели 4 января в Зарайске с компанией друзей, начали с экскурсии, которую провела для нас Юлия. Все очень понравилось: интересно, познавательно и душевно. Одним словом - профессионально. Рекомендую всем интересующимся историей своей страны
  Е
    Екатерина
    6 января 2026
    Зарайск - очарование старинного города
    Юлия, спасибо за прекрасную экскурсию. Познавательно. Много узнали про чудесный город!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Старый город»

Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Зарайский кремль;
  2. Самое главное;
  3. Собор Николая Чудотворца;
  4. Водонапорная башня Раушена;
  5. Водонапорная башня;
  6. Иоанно-Предтеченский собор;
  7. Торговые Ряды;
  8. Благовещенский храм;
  9. Ильинский храм;
  10. Белый Колодец.
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в апреле 2026
Сейчас в Зарайске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
