На этой прогулке вы погрузитесь в историю Зарайска — города-крепости, где стены кремля слышали набеги, храмы хранили чудотворные иконы, а поле рядом стало местом решающей битвы.
Вы увидите главные архитектурные доминанты города, откроете религиозные легенды и военные страницы прошлого — и не только.
Описание экскурсии
Сначала отправимся в Кремль. Вы посетите:
- могилу князя Фёдора и его семьи
- Никольский летний собор
- Иоанно-Предтеченский кафедральный собор с древней иконой Николая Чудотворца и останками матери Достоевского
Вы побываете:
- в заказнике-заповеднике «Белый Колодец» со смотровой площадкой
- на месте битвы рязанского ополчения и войск под началом польского полковника Лисовского
По пути вы увидите:
- здание Детской школы искусств имени А. С. Голубкиной (бывшее приходское училище)
- богадельню для дворян Бахрушиных
- здание бывшей фабрики «Пух и перо» Августа Рёдерса,
- здание администрации города (бывшее земство) в стиле модерн,
- музей Голубкиной и Советскую площадь
А на небольшой пешеходной прогулке по городу осмотрите:
- Центральную площадь — торговые ряды, Троицкую церковь, арт-объекты
- улицу Красногвардейскую — музей им. Бахрушина, острог, дом Ярцева, Ильинскую церковь и водонапорную башню
И конечно, вы узнаете
- Как природа и история переплелись в святом источнике «Белый Колодец»
- Почему архитектура города хранит следы разных эпох: от оборонительных стен до модерна
- Почему кремль называют «одним из самых маленьких, но мощных» на Руси
- Какие тайны скрывает икона Николая Чудотворца в Иоанно-Предтеченском соборе
- Что видел ополченец-рядовой, стоя на кургане битвы под командой Лисовского
- Где в Зарайске производство фабрики «Пух и перо» соседствовало с купольной архитектурой старинных храмов
- Как город менялся: от кремлёвского укрепления до городка с модерном и памятниками культурной истории
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
