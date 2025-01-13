Рядом с деревней Большие Белыничи скрывается каньон реки Гремуха, который зимой превращается в снежное царство.
Здесь, среди скал и лесов, вы сможете увидеть замерзшие водопады, которые достигают высоты до 2 метров.
Прогулка
Здесь, среди скал и лесов, вы сможете увидеть замерзшие водопады, которые достигают высоты до 2 метров.
Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальные зимние пейзажи
- 🧗♂️ Безопасное прохождение каньона
- 🌲 Природные смотровые площадки
- 🦌 Возможность увидеть лесных жителей
- 📚 Интересные исторические факты
Ближайшие даты:22
мар
Время начала: 10:30
Что можно увидеть
- Ведьмины камни
- Урочище Большая Котинка
- Замерзшие водопады
Описание экскурсии
Снегоступы, оборудованные альпинистской кошкой, позволяют передвигаться по снегу с комфортом. Наши проводники покажут маршрут, помогут безопасно преодолеть каньон и организуют верёвочные перила в сложных местах.
Во время прогулки вы:
- Отыщете следы лесных жителей и птиц, а возможно и их самих (в бинокль)
- Увидите Ведьмины камни и урочище Большая Котинка
- Доберётесь до главной изюминки этого места — замерзших водопадов высотой 1,5 и 2 м
- Выпьете чаю возле чудодейственного источника и насладитесь видами с природных смотровых площадок
Мы поговорим об истории Зарайска — начиная с периода верхнего палеолита и заканчивая нашим временем. Обсудим известных гостей и жителей города, таких как князь Дмитрий Пожарский и Фёдор Достоевский. И конечно, полюбуемся видами зимнего леса и старорусскими пейзажами.
Кому подойдёт программа
Любителям активного отдыха, готовым к физическим нагрузкам и приключениям. При передвижении по каньону придётся ходить вверх и вниз, лазать под деревьями, а в некоторых местах — воспользоваться руками, верёвкой или помощью гида. Можно с детьми от 10 лет.
Организационные детали
- Ходить на снегоступах несложно, достаточно надеть их на ноги и прослушать инструктаж. Благодаря универсальным креплениям не требуется специальная обувь. Подойдут любые удобные зимние ботинки
- Протяжённость маршрута — 5 км, набор высоты — 500 м. С собой пригодится сменная одежда и термос с чаем
- Добраться до места старта вам нужно самостоятельно на личном автомобиле. Также можно приехать на автобусе № 51 из Зарайска
- С вами пойду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Большие Белыничи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Зарайске
Наш клуб путешествий объединил опытных гидов из Зарайского района Подмосковья. Все проводники имеют профильное образование, прекрасно знают историю края и его самые необычные уголки, а также владеют навыками оказания первой помощи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рамиля
13 янв 2025
Нам все понравилось, советую к посещению всем туристам Зарайска.
Что можно улучшить:
- в начале не хватило описания того какая программа нам предстоит (куда и как идем, что увидим)
- снегоступам в начале стоит уделить больше внимания: потренироваться перед входом в лес в ходьбе на них, проконтролировать что они затянуты до конца, сейчас это все происходило немного в спешке
Что можно улучшить:
- в начале не хватило описания того какая программа нам предстоит (куда и как идем, что увидим)
- снегоступам в начале стоит уделить больше внимания: потренироваться перед входом в лес в ходьбе на них, проконтролировать что они затянуты до конца, сейчас это все происходило немного в спешке
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