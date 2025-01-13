Рядом с деревней Большие Белыничи скрывается каньон реки Гремуха, который зимой превращается в снежное царство.Здесь, среди скал и лесов, вы сможете увидеть замерзшие водопады, которые достигают высоты до 2 метров.Прогулка

на снегоступах позволит вам комфортно передвигаться по сложному рельефу, а опытные гиды обеспечат безопасность и помогут преодолеть все препятствия. Это уникальная возможность насладиться зимними пейзажами и узнать больше об истории Зарайска

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Снегоступы, оборудованные альпинистской кошкой, позволяют передвигаться по снегу с комфортом. Наши проводники покажут маршрут, помогут безопасно преодолеть каньон и организуют верёвочные перила в сложных местах.

Во время прогулки вы:

Отыщете следы лесных жителей и птиц, а возможно и их самих (в бинокль)

Увидите Ведьмины камни и урочище Большая Котинка

Доберётесь до главной изюминки этого места — замерзших водопадов высотой 1,5 и 2 м

Выпьете чаю возле чудодейственного источника и насладитесь видами с природных смотровых площадок

Мы поговорим об истории Зарайска — начиная с периода верхнего палеолита и заканчивая нашим временем. Обсудим известных гостей и жителей города, таких как князь Дмитрий Пожарский и Фёдор Достоевский. И конечно, полюбуемся видами зимнего леса и старорусскими пейзажами.

Кому подойдёт программа

Любителям активного отдыха, готовым к физическим нагрузкам и приключениям. При передвижении по каньону придётся ходить вверх и вниз, лазать под деревьями, а в некоторых местах — воспользоваться руками, верёвкой или помощью гида. Можно с детьми от 10 лет.

Организационные детали