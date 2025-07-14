А Алексей Отличная экскурсия, интересный город, старый кремль и новая набережная - это надо видеть!

О Ольга Огромное спасибо за экскурсию, Екатерина!!!! Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий, которые удалось посетить!!! Однозначно рекомендую Екатерину, отличное знание материала, увлеченность своим делом, прекрасный маршрут, прогулка с получением знаний получилась!!!

Наталья Спасибо огромное Екатерине за очень увлекательную, познавательную экскурсию. У нас остались очень приятные впечатления. Мы посетили много интересных мест и достопримечательностей! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Вы отличный экскурсовод!!!