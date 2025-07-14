На экскурсии по Зарайску можно увидеть сохранившийся кремль, храм Иоанна Предтечи с чудотворной иконой, торговую площадь и купеческие дома. Участники узнают о роли кремля в Смутное время, легендах города и знаменитых личностях. Также можно полюбоваться видами на реку Осётр и посетить святой источник «Белый колодец». Формат экскурсии может быть пешеходным или автопешеходным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Полностью сохранившийся кремль
- 🕌 Храм с чудотворной иконой
- 🛍️ Историческая торговая площадь
- 🏞️ Живописные виды на реку Осётр
- 🚶 Возможность выбрать формат экскурсии
Что можно увидеть
- Старинный кремль
- Храм Иоанна Предтечи
- Торговая площадь
- Екатерининская улица
- Никольский собор
- Набережная реки Осётр
- Святой источник «Белый колодец»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Полностью сохранившийся старинный кремль.
- Храм Иоанна Предтечи с чудотворной иконой Николы Зарайского.
- Торговую площадь с рядами 18 века.
- Екатерининскую улицу с купеческими домами и водонапорной башней.
- Никольский собор с резным иконостасом.
- Благоустроенную набережную реки Осётр и святой источник «Белый колодец».
Вы узнаете:
- Зачем в Зарайске построили кремль.
- Какую роль он сыграл в Смутное время.
- Кто оборонял крепость.
- Какие легенды связаны с названием города.
- Чем торговали местные купцы.
- Какие знаменитые личности родом из Зарайска.
Организационные детали
- На территории кремля мы осмотрим снаружи стены и башни, я расскажу о двух храмах и музее. Далее предусмотрена самостоятельная прогулка (15-20 минут).
- По желанию возможен автопешеходный формат экскурсии (на вашем авто).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зарайске
Провела экскурсии для 103 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
14 июл 2025
Отличная экскурсия, интересный город, старый кремль и новая набережная - это надо видеть!
О
Ольга
6 мая 2025
Огромное спасибо за экскурсию, Екатерина!!!! Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий, которые удалось посетить!!! Однозначно рекомендую Екатерину, отличное знание материала, увлеченность своим делом, прекрасный маршрут, прогулка с получением знаний получилась!!!
Наталья
27 апр 2025
Спасибо огромное Екатерине за очень увлекательную, познавательную экскурсию. У нас остались очень приятные впечатления. Мы посетили много интересных мест и достопримечательностей! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Вы отличный экскурсовод!!!
Наталья
29 мар 2025
Благодарим Екатерину за очень интересную и насыщенную экскурсию по Зарайску! Прекрасная и понятная подача материала, очень много чего нового для себя узнали. Замечательная прогулка получилась по небольшому, но очень уютному и древнему городку! Всем рекомендуем экскурсию по Зарайску с Екатериной, будет интересно!
Входит в следующие категории Зарайска
Похожие экскурсии из Зарайска
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
22 ноя в 00:00
23 ноя в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
18 ноя в 10:30
19 ноя в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.