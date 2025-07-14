Мои заказы

Зарайск - всё самое интересное

Погрузитесь в атмосферу старинного Зарайска: крепостные стены, храмы и легенды ждут вас. Прогулка по купеческим улицам подарит незабываемые впечатления
На экскурсии по Зарайску можно увидеть сохранившийся кремль, храм Иоанна Предтечи с чудотворной иконой, торговую площадь и купеческие дома. Участники узнают о роли кремля в Смутное время, легендах города и знаменитых личностях. Также можно полюбоваться видами на реку Осётр и посетить святой источник «Белый колодец». Формат экскурсии может быть пешеходным или автопешеходным
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Полностью сохранившийся кремль
  • 🕌 Храм с чудотворной иконой
  • 🛍️ Историческая торговая площадь
  • 🏞️ Живописные виды на реку Осётр
  • 🚶 Возможность выбрать формат экскурсии
Зарайск - всё самое интересное© Екатерина
Ближайшие даты:
15
ноя23
ноя6
дек7
дек13
дек14
дек20
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Старинный кремль
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Торговая площадь
  • Екатерининская улица
  • Никольский собор
  • Набережная реки Осётр
  • Святой источник «Белый колодец»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Полностью сохранившийся старинный кремль.
  • Храм Иоанна Предтечи с чудотворной иконой Николы Зарайского.
  • Торговую площадь с рядами 18 века.
  • Екатерининскую улицу с купеческими домами и водонапорной башней.
  • Никольский собор с резным иконостасом.
  • Благоустроенную набережную реки Осётр и святой источник «Белый колодец».

Вы узнаете:

  • Зачем в Зарайске построили кремль.
  • Какую роль он сыграл в Смутное время.
  • Кто оборонял крепость.
  • Какие легенды связаны с названием города.
  • Чем торговали местные купцы.
  • Какие знаменитые личности родом из Зарайска.

Организационные детали

  • На территории кремля мы осмотрим снаружи стены и башни, я расскажу о двух храмах и музее. Далее предусмотрена самостоятельная прогулка (15-20 минут).
  • По желанию возможен автопешеходный формат экскурсии (на вашем авто).

Ответы на вопросы

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Зарайске
Провела экскурсии для 103 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
14 июл 2025
Отличная экскурсия, интересный город, старый кремль и новая набережная - это надо видеть!
О
Ольга
6 мая 2025
Огромное спасибо за экскурсию, Екатерина!!!! Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий, которые удалось посетить!!! Однозначно рекомендую Екатерину, отличное знание материала, увлеченность своим делом, прекрасный маршрут, прогулка с получением знаний получилась!!!
Наталья
Наталья
27 апр 2025
Спасибо огромное Екатерине за очень увлекательную, познавательную экскурсию. У нас остались очень приятные впечатления. Мы посетили много интересных мест и достопримечательностей! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Вы отличный экскурсовод!!!
Наталья
Наталья
29 мар 2025
Благодарим Екатерину за очень интересную и насыщенную экскурсию по Зарайску! Прекрасная и понятная подача материала, очень много чего нового для себя узнали. Замечательная прогулка получилась по небольшому, но очень уютному и древнему городку! Всем рекомендуем экскурсию по Зарайску с Екатериной, будет интересно!

Входит в следующие категории Зарайска

