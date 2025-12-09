Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
13 дек в 12:30
14 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
13 дек в 15:30
14 дек в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
