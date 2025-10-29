М Маргарита История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) читать дальше желание пройти по другим туристическим тропам именно с Евгением, компетентным, с глубокими знаниями предметов. Особо хотелось бы отметить его прекрасную русскую речь. Желаем Евгению и вашей фирме успехов и процветания. Бесконечно благодарны за такого прекрасного гида. Евгений представил нам замечательный старинный русский город Зарайск,оставив самые лучшие впечатления. И ещё возникло

Е Елена История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Спасибо Евгению за интересный рассказ! Время за прогулкой пролетело незаметно! Рады, что познакомились с таким замечательным местом)

Т Татьяна История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Очень понравилась экскурсия, спасибо Евгению. Сумел заинтересовать даже нашего ненавидящего экскурсии ребёнка💪Обязательно еще съездим с ним на другие программы 🙌🔥

А Алексей История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Очень интересная и познавательная экскурсия. Евгений высокопрофессиональный гид и увлекательный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Нам очень понравилось!

Н Николай История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Все прошло отлично, нюансы экскурсии были подстроены под наши интересы

Л Лариса История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Спасибо большое Евгению за проведенную экскурсию! От экскурсии остались самые положительные впечатления. Узнали много нового и интересного о г. Зарайск. Евгений очень приятный в общении человек, обладающий глубокими знаниями истории. Рекомендуем данного гида тем, кто захочет посетить г. Зарайск.

А Андрей История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Интересная и подробная экскурсия от Евгения. Мы посетили все знаковые места Зарайска: кремль, водонапорную башню, набережную и ключи.

А Андрей История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Доброго дня! Спасибо Евгению за приятную экскурсию. Город был показан нам не только как историческая ценность, но и как интересный развивающийся русский город.

М Мария История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) отдельно хотелось бы отметить, что экскурсовод связался с нами сразу после заказа экскурсии и непосредственно в день заказа, чтобы лично уточнить все детали.

Проехались и прошлись во всем знаковым местам Зарайска, посетили Кремль, поднялись на водонапорную башню, прогулялись по набережной около плотины и около источника! Евгений рассказывает не только о Зарайске, но и о соседних городах, где тоже проводит экскурсии. Теперь мы туда тоже очень хотим! От души рекомендую! Автомобильно-пешеходная экскурсия на вашем автомобиле. Экскурсовод Евгений очень приятный и легкий в общении человек, разносторонний и интересный, замечательно рассказывает!

Это была замечательная экскурсия 12 апреля.

Красиво, познавательно, увлекательно, гастрономично и не утомительно. Кроме самого Зарайска сложилась картина и о регионе в целом, захотелось глубже узнать и другие города.

Спасибо Евгению за лёгкую и непринуждённую атмосферу в путешествии. Планируем с ним дальнейшие путешествия по другим городам этого региона! Благодарим Евгения за то, что он открыл нам душевный, русский город Зарайск. Это была замечательная экскурсия 12 апреля. Красиво, познавательно, увлекательно, гастрономично

Н Наталья История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Спасибо большое Евгению, поездка удалась! Зарайск удивительное место… открылся и очаровал нас благодаря Евгению. Сориентировал (ещё до поездки), подсказал и очень много показал- рассказал. Интересно, насыщенно и разнопланово, очень благодарны, рекомендуем всем интересующимся нашей историей.

Т Татьяна История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле) Экскурсия по Зарайску с экскурсоводом Евгением очень понравилась. Отличный маршрут даёт возможность за достаточно короткое время увидеть всё очарование города. Евгений - прекрасный рассказчик, владеющий материалом, чувствуюший группу и дающий информацию любого уровня глубины. Безусловно рекомендуем.