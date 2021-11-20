Конный клуб «Ангел»

Мы откроем вам секреты, как стать настоящим другом для лошади, расскажем об их жизни, повадках и характерах. Вы увидите, как они общаются между собой, как совершенно свободно выполняют просьбы людей и делают трюковые элементы.

В современном мире многие жители городов и мегаполисов видят лошадь только на картинке, мечтая о возможности вживую пообщаться и почувствовать всю позитивную энергетику лошади. У вас есть такая возможность! Уверяю – получите фантастические, ни с чем не сравнимые эмоции.

По желанию, оседлаете лошадь, изучите правильную посадку и тонкости баланса. Освоите язык лошадей, выполните несколько упражнений, чтобы научиться вести обоюдно приятный диалог.

Зарайский кремль

И, конечно же, посетите жемчужину городка – Зарайский кремль. Вы узнаете об удивительной истории самого маленького боевого кремля в России, его тайны и легенды. Это единственный полностью сохранившийся кремль Московской области. Он пережил не одно нашествие Орды. Фантастическая история принесения Святого образа Николая Чудотворца из Корсуня (Херсонес Таврический), чудеса, исходящие от него — поражает всех посетивших этот необыкновенный край. Зарайская земля вскормила замечательных писателей и скульпторов, о которых вы услышите не экскурсии.

Важно знать

Необходимо раннее бронирование экскурсии в конный клуб «Ангел» ввиду его большой востребованности.