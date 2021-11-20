Поездка в конный клуб «Ангел» и экскурсия по Зарайскому кремлю

Мы познакомим Вас с удивительным миром самых красивых и грациозных животных на земле - миром лошади

Мы познакомим Вас с удивительным миром самых красивых и грациозных животных на земле – миром лошади.

Конный клуб «Ангел» расположен в красивейшем и поистине святом месте – рядом с «Белым колодцем» Зарайска.
Поездка в конный клуб «Ангел» и экскурсия по Зарайскому кремлю
Поездка в конный клуб «Ангел» и экскурсия по Зарайскому кремлю
Поездка в конный клуб «Ангел» и экскурсия по Зарайскому кремлю
Поездка в конный клуб «Ангел» и экскурсия по Зарайскому кремлю
Поездка в конный клуб «Ангел» и экскурсия по Зарайскому кремлю
Поездка в конный клуб «Ангел» и экскурсия по Зарайскому кремлю

Что вы увидите 🤩

  • Необыкновенной красоты природа Подмосковья
  • Конный клуб «Ангел»
  • Удивительный Зарайский кремль и его древние соборы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Конный клуб «Ангел»

Мы откроем вам секреты, как стать настоящим другом для лошади, расскажем об их жизни, повадках и характерах. Вы увидите, как они общаются между собой, как совершенно свободно выполняют просьбы людей и делают трюковые элементы.
В современном мире многие жители городов и мегаполисов видят лошадь только на картинке, мечтая о возможности вживую пообщаться и почувствовать всю позитивную энергетику лошади. У вас есть такая возможность! Уверяю – получите фантастические, ни с чем не сравнимые эмоции.
По желанию, оседлаете лошадь, изучите правильную посадку и тонкости баланса. Освоите язык лошадей, выполните несколько упражнений, чтобы научиться вести обоюдно приятный диалог.

Зарайский кремль

И, конечно же, посетите жемчужину городка – Зарайский кремль. Вы узнаете об удивительной истории самого маленького боевого кремля в России, его тайны и легенды. Это единственный полностью сохранившийся кремль Московской области. Он пережил не одно нашествие Орды. Фантастическая история принесения Святого образа Николая Чудотворца из Корсуня (Херсонес Таврический), чудеса, исходящие от него — поражает всех посетивших этот необыкновенный край. Зарайская земля вскормила замечательных писателей и скульпторов, о которых вы услышите не экскурсии.

Важно знать

Необходимо раннее бронирование экскурсии в конный клуб «Ангел» ввиду его большой востребованности.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида.
Что не входит?
  • Экскурсия в конном клубе (200 руб. /чел.)
  • Катание на лошадях
  • Трансфер из Зарайска к конному клубу и обратно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Завершение: Никольские ворота Зарайского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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