Что вас ожидает:Осмотр основных достопримечательностей 🏛️ и памятных мест: площадь Победы, старинные городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, история 📖 острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне.
Также мы посетим Музей 🖼 янтаря и Музей марципана в Бранденбургских воротах. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.