Что вас ждётОсмотр основных достопримечательностей 🏛️ и памятных мест: площадь Победы, старинные городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, история 📖 острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне.

По программе мы увидим Музей 🖼 Янтаря, посетим Музей Кафедрального собора и Музей марципана в Бранденбургских воротах. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.