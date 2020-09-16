Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»

Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников

1.5
2 отзыва
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Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников.

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, и познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга.
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор (обзорно)
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дона»
  • Штаб Балтийского флота
  • Памятник Петру I
  • Памятник Шиллеру
  • Район старых немецких вилл «Амалиенау» (ул. Кутузова)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. И познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга.
История города насчитывает более семи веков с времен поселений племен язычников пруссов на этой земле. Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, объединившись между собой и замком, носившим название Кёнигсберг, образовали единый город.
Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, четвергам, пятницам, воскресеньям в 11:45
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!

Отзывы и рейтинг

1.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
1
k
16 сен 2020
очень негативные впечатления. Экскурсия с непрофессиональным гидом, который ничего не знает, абсолютно не интересная экскурсия! просто потерянное время
М
4 авг 2020
Экскурсия отвратительная, испортила всё впечатление о городе. Гид Ирина- просто ужас, мягко говоря, эксцентричная особа с противным мерзким голосом,"психушка на выезде". Мелким галопом по всем достопримечательностям, никакой цельной картины о городе, ни вступления, ни заключения. Объективно, здесь может и не вина экскурсовода - экскурсия на 3 часа (мы брали на 16:10) в любом случае была бы скомканной. Но по мне лучше меньше мест, но основательнее. Оббежали Кафедральный собор, прослушав про какие-то незначительные факты-сплетни, не заходя в сам Собор. Не советую эту экскурсию даже тем, у кого мало времени

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