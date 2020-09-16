Обзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. И познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом – Кёнигсберга.

История города насчитывает более семи веков с времен поселений племен язычников пруссов на этой земле. Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, объединившись между собой и замком, носившим название Кёнигсберг, образовали единый город.

Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».