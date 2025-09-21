М Майя Нам, конечно, очень повезло с Экскурсоводом: прекрасно владеет материалом и,что важно, замечательно умеет его подать! Очень понравилось!

А Александр читать дальше организовать ближе к месту проживания, пришлось под дождём минут 20 добираться до машины. По времени экскурсия оптимальна, пополнили свой багаж знаний, узнали много нового про Калиниград и самое главное экскурсовод супер! Рекомендую! В принципе что планировали, то и получили. Единственный нюанс, так как мы проживаем в Зеленоградске, нас не предупредил оператор, что будет трансфер до Калининграда к экскурсионному автобусу, могли бы трансфер

Наталия Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал, высокая организация этапов экскурсии. Все было чётко и понятно. Спасибо.

И Ирина Интересно, спасибо

Н Николай Ехал из Зеленоградского для меня туда и обратно до Калининграда фирма заказывала персональное такси я был очень удивлен спасибо большое

Марина Очень понравилась экскурсовод, рассказ был очень позитивный и интересный!!! Для первого знакомства с Калининградом очень хорошо!!!

Г Галина Замечательная организация экскурсии, прекрасный гид Дарья.