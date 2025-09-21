По Калининграду можно гулять часами.
Но знакомиться быстрее на автобусе! За 3 часа вы увидите главную площадь и Королевские ворота, Кафедральный собор и кирху Королевы Луизы, порт и зоопарк. Мы проедем по району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной музея Мирового океана. Погуляем по острову Канта и обсудим все исторические факты, которые важно знать о городе.
Но знакомиться быстрее на автобусе! За 3 часа вы увидите главную площадь и Королевские ворота, Кафедральный собор и кирху Королевы Луизы, порт и зоопарк. Мы проедем по району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной музея Мирового океана. Погуляем по острову Канта и обсудим все исторические факты, которые важно знать о городе.
Описание экскурсии
Из окон комфортабельного микроавтобуса вы увидите:
- Руины Королевского замка и Королевские ворота
- Бастионы и казармы на Литовском валу
- Площадь Победы и храм Христа Спасителя
- Драматический театр и памятник борющимся зубрам
- Зоопарк и район Амалиенау
- Кирху Королевы Луизы
- Порт и музей Мирового океана
- Фридландские ворота и Музей янтаря
- Кафедральный собор и надгробие И. Канта — по острову Канта мы погуляем
- Рыбную деревню
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с остановкой на острове Канта. Посещение храмов и музеев не предполагается
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
ежедневно в 09:00 и 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 61868 туристов
С 2013 года наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 года подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу наших довольных путешественников!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Майя
21 сен 2025
Нам, конечно, очень повезло с Экскурсоводом: прекрасно владеет материалом и,что важно, замечательно умеет его подать! Очень понравилось!
А
Александр
12 сен 2025
В принципе что планировали, то и получили. Единственный нюанс, так как мы проживаем в Зеленоградске, нас не предупредил оператор, что будет трансфер до Калининграда к экскурсионному автобусу, могли бы трансфер
Наталия
7 сен 2025
Выражаю благодарность экскурсоводу Лилии за интереснейший материал, который она предоставила группе. Профессиональная речь, глубокий, интересный материал, высокая организация этапов экскурсии. Все было чётко и понятно. Спасибо.
И
Ирина
23 авг 2025
Интересно, спасибо
Н
Николай
13 авг 2025
Ехал из Зеленоградского для меня туда и обратно до Калининграда фирма заказывала персональное такси я был очень удивлен спасибо большое
Марина
3 авг 2025
Очень понравилась экскурсовод, рассказ был очень позитивный и интересный!!! Для первого знакомства с Калининградом очень хорошо!!!
Г
Галина
8 июл 2025
Замечательная организация экскурсии, прекрасный гид Дарья.
Светлана
8 июн 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Евгений четко провел маршрут, отлично знает историю края, показал основные, значимые места Калининграда, куда можно еще раз приехать, погулять. Огромное спасибо Евгению! Молодец Валентина, организовала трансфер из Калининграда в Зеленоградск и обратно! Советую всем эту экскурсию, особенно для первого знакомства с Калининградом
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
-
25%
Групповая
По фортам Калининграда - из Зеленоградска
Исследовать старинные укрепления "Штайн" и "Дёнхофф" и окунуться в военную историю Кёнигсберга
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
2000 ₽
2666 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Калининград + речная прогулка на катере
Путешествие объединяет Калининград с речной прогулкой. Автобусный тур по историческим местам и катерное приключение ждут вас
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
1490 ₽
1655 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом за один день! Узнайте о ключевых достопримечательностях, истории города и его современности. Путешествие без пробок и с комфортом
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
1490 ₽
1655 ₽ за человека