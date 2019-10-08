Групповая экскурсия из Зеленоградска: Советск, его история и Тильзитский сыр
Мы отправляемся в однодневное путешествие через всю Калининградскую область к границе Литвы. Нас встретит город Советск (Тильзит), который расскажет о наполеоновских войнах и историю возникновения знаменитого тильзитского сыра.
Ближайшие даты:
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 600 ₽
|Детский
|2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Город Советск или ТильзитВошёл в мировую историю в эпоху наполеоновских войн как место заключения знаменитого Тильзитского мира — мирного договора между тремя государствами: Наполеоновской Францией, Королевством Пруссия и Российской империей. Вы услышите об обстоятельствах заключения мира, главных действующих лицах этой истории и увидите место, где он был подписан, а также дом, где останавливался в Тильзите российский император Александр I. Во время пешеходной прогулки по центральной улице города Вы увидите:• много элегантных старинных зданий конца XIX- первой половины XX века;
- памятник советским воинам;
- старый трамвай, ставший памятником городскому трамваю;
- скульптуру лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда (1868) и судебного управления города Тильзита (1913);
- памятник В. Ленину (1967) на центральной площади города Советска;
- проезжая по городу, вы увидите памятный камень в честь основания города Тильзита в 1552 году у судейского фонтана (1912);
- драгунские казармы имперского периода времени (1879);
- памятник первым советским переселенцам перед железнодорожным вокзалом. Тильзитский сыр.
- Славу городу принёс также изобретённый там в немецкий период истории сорт сыра, названный Тильзитским. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
По субботам в 08:50
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Ответы на вопросы
Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы на еду и напитки
Место начала и завершения?
ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 08:50
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Для вашего же комфорта
- На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
8 окт 2019
Спасибо за обзорную экскурсию по городу и на Куршскую косу, все довольны, всё сделали быстро и четко, Наталья Ефимова всех очаровала, водители тоже молодцы. Теперь в плана вернуться на следующий год.
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