Хочу познакомить вас с интересными городами Восточной Пруссии — Инстербургом и Тильзитом, ныне это Черняховск и Советск. Я расскажу про уникальность этих мест, объясню, чем они отличаются от приморских городов области и как с ними связаны Наполеон, Барклай де Толли и Александр I. Сделаю поездку комфортной и учту все ваши пожелания!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Инстербург — современный Черняховск
Для начала поедем в центр Калининградской области — город Черняховск. Погуляем по его улицам, выложенным брусчаткой, пройдёмся по отреставрированным кварталам и по тем районам, которым ещё только предстоит ремонт. Но сколько в них старины! Вы увидите главные достопримечательности города:
- Водонапорную башню
- Второй по величине собор в Восточной Пруссии
- Концертный зал Штатгат Халле
- Дом, в котором останавливался Наполеон Бонапарт за неделю до вторжения в царскую Россию
- И многое другое
Тильзит — современный Советск
После знакомства с Инстербургом мы отправимся на восток области в город Советск. Здесь жил император России Александр I и подписывался Тильзитский мир. За неспешной прогулкой по городу я расскажу его историю и покажу:
- Набережную реки Неман и мост Королевы Луизы
- Здания окружного суда и пожарной станции
- Обновлённые улочки города
- Первый тильзитский трамвай
- Впечатляющую архитектуру, которую можно встретить, пожалуй, только здесь
Остановка по желанию
По пути до Черняховска нам встретится посёлок Талпаки, известный на всю Калининградскую область, чем — расскажу на экскурсии. Здесь мы сможем остановиться, перекусить и отправиться дальше.
Организационные детали
- Для группы 1-4 человека экскурсия проходит на автомобиле Woklswagen Passat, есть одно детское кресло. Для 5-18 человек поездка проходит на комфортном минивэне
- Обед оплачивается дополнительно
Дорога от Калининграда до Черняховска занимает около часа, от Черняховска до Советска — примерно 50 мин., от Советска до Калининграда — полтора часа
в субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 439 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я гид по Калининградской области. Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал наЗадать вопрос
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