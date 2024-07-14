Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска

Город сыра, мира и ампира ждёт вас! Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите руины замка Рагнит и попробуйте местные сыры
Город сыра, мира и ампира ждёт вас на этой экскурсии! Вы отправитесь к границе с Литвой, в Советск и Неман.

Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию).
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🧀 Дегустация местных сыров
  2. 🏰 Руины замка Рагнит
  3. 🌉 Мост королевы Луизы
  4. 🏠 Дом императора Александра I
  5. 🚂 Трофейный немецкий паровоз
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Мост королевы Луизы
  • Дом императора Александра I
  • Вилла Франка
  • Трофейный немецкий паровоз
  • Руины замка Рагнит

Описание экскурсии

Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном 50-местном автобусе
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Дегустация сыров по желанию — 350 руб. с человека
  • Посещение замка Рагнит по желанию — 250 руб. с человека. Внешний осмотр возможен бесплатно.
  • Обед по желанию (в Советске или Немане)

в воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 180 ₽
Дети до 18 лет2 150 ₽
Пенсионеры2 150 ₽
Школьники2 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Елена
14 июл 2024
Экскурсия очень лёгкая, комфортная дорога, продуманные остановки. Места, котгрве проезжаем, услада для глаз. Понравилось все. Замок и сыроварня в Рагнете, отдельное спасибо за яркую экскурсию местному гиду Александру ❤️. Тильзит, яркий и солнечный, разнообразие архитектуры. Гид Ирина вовлекает в историю города с полным погружением. Ничего лишнего, все интересно и познавательно 👍. Комфортно и познавательно. 100% рекомендуем

Входит в следующие категории Зеленоградска

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньПо областиСкидкиДегустационные турыДля студентов

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