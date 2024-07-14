Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска

Город сыра, мира и ампира ждёт вас на этой экскурсии! Вы отправитесь к границе с Литвой, в Советск и Неман.
Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию).
Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию).
5 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Дегустация местных сыров
- 🏰 Руины замка Рагнит
- 🌉 Мост королевы Луизы
- 🏠 Дом императора Александра I
- 🚂 Трофейный немецкий паровоз
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
- Мост королевы Луизы
- Дом императора Александра I
- Вилла Франка
- Трофейный немецкий паровоз
- Руины замка Рагнит
Описание экскурсии
Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.
Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном 50-местном автобусе
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Дегустация сыров по желанию — 350 руб. с человека
- Посещение замка Рагнит по желанию — 250 руб. с человека. Внешний осмотр возможен бесплатно.
- Обед по желанию (в Советске или Немане)
в воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 180 ₽
|Дети до 18 лет
|2 150 ₽
|Пенсионеры
|2 150 ₽
|Школьники
|2 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 76466 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
14 июл 2024
Экскурсия очень лёгкая, комфортная дорога, продуманные остановки. Места, котгрве проезжаем, услада для глаз. Понравилось все. Замок и сыроварня в Рагнете, отдельное спасибо за яркую экскурсию местному гиду Александру ❤️. Тильзит, яркий и солнечный, разнообразие архитектуры. Гид Ирина вовлекает в историю города с полным погружением. Ничего лишнего, все интересно и познавательно 👍. Комфортно и познавательно. 100% рекомендуем
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
Сегодня в 17:30
31 июл в 18:30
от 1 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
16 авг в 14:00
24 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
28 июл в 09:00
30 июл в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.