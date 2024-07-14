Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска

Город сыра, мира и ампира ждёт вас на этой экскурсии! Вы отправитесь к границе с Литвой, в Советск и Неман. Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите детали изящных зданий и руины мощного замка Рагнит, попробуете местные сыры (по желанию).

Описание экскурсии

Советск-Тильзит. Приготовьтесь к путешествию сквозь века: вы познакомитесь с прусской королевой Луизой и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Не пропустите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Неман-Рагнит и дегустация сыров. Здесь в центре нашего внимания руины орденского замка 13 века. Услышав его историю, вы отправитесь на сыроварню «Deutsches Haus»: откроете секреты изготовления сыров по традиционным прусским рецептам, понаблюдаете за крафтовым производством, продегустируете сыры и сможете купить понравившиеся сорта.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном 50-местном автобусе

Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы