Мы окажемся на краю страны — дальше начинается Польша. Вспомним о прошлом прусского Пиллау, Елизавете Петровне и даже Янтарной комнате. Обсудим настоящее мощного военного порта, жизнь у моря, службу на флоте.
А затем отправимся туда, где редко бывают гости, — к пустынным пляжам с солёным бризом и ароматами сосен, невероятному простору и ощущению полной оторванности от мира.
Описание экскурсии
Балтийск
Вы увидите
- Памятник императрице Елизавете Петровне, при которой эти земли стали частью Российской империи
- Северный мол, откуда зимой 1945 года началась массовая эвакуация жителей Восточной Пруссии
- Набережную с видом на Елизаветинский форт, некогда защищавший вход в гавань
- Свято-Георгиевский морской собор, посвящённый покровителю моряков
- Маяк 19 века по проекту архитектора Карла Шинкеля
Вы узнаете
- Как прусская гавань Пиллау превратилась в ключевую базу ВМФ России на Балтике
- Какие события оставили след в облике города
- Чем отличается жизнь в порту, какие традиции есть у моряков и как Балтика влияет на характер
- Как затонул лайнер «Вильгельм Густлофф», предположительно перевозивший фрагменты Янтарной комнаты
Балтийская коса
- Вы осмотрите Западный форт, а при желании — познакомитесь с историями о рыбаках, крепостях и морских сражениях в музее «Старый Люнет»
- Услышите об исчезнувших поселениях, следах военных объектов, природных изменениях, легендах дюн и песков
- Проникнетесь атмосферой этого места в свободное время
Тайминг
9:30 — дорога в Балтийск с заездом в Калининград
11:15 — Балтийск
14:00 — Балтийская коса
16:00 — переправа в Балтийск, возвращение в Зеленоградск через Калининград
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автобусе, паромная переправа на Балтийскую косу и обратно
- Дополнительно оплачиваются: питание — средний чек 500–700 ₽, билет в музей «Старый Люнет» (опционально) — 200 ₽
- При непогоде паром могут отменить — в этом случае заменим посещение Балтийской косы на поездку в Янтарный
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 09:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2550 ₽
|Дети до 18 лет
|2450 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 943 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
