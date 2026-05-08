Мои заказы

Из Зеленоградска на самый западный рубеж России: Балтийск и Балтийская коса

Изучить бывшую прусскую гавань и проникнуться атмосферой Балтики без глянца
Мы окажемся на краю страны — дальше начинается Польша. Вспомним о прошлом прусского Пиллау, Елизавете Петровне и даже Янтарной комнате. Обсудим настоящее мощного военного порта, жизнь у моря, службу на флоте.

А затем отправимся туда, где редко бывают гости, — к пустынным пляжам с солёным бризом и ароматами сосен, невероятному простору и ощущению полной оторванности от мира.
Из Зеленоградска на самый западный рубеж России: Балтийск и Балтийская коса
Из Зеленоградска на самый западный рубеж России: Балтийск и Балтийская коса
Из Зеленоградска на самый западный рубеж России: Балтийск и Балтийская коса

Описание экскурсии

Балтийск

Вы увидите

  • Памятник императрице Елизавете Петровне, при которой эти земли стали частью Российской империи
  • Северный мол, откуда зимой 1945 года началась массовая эвакуация жителей Восточной Пруссии
  • Набережную с видом на Елизаветинский форт, некогда защищавший вход в гавань
  • Свято-Георгиевский морской собор, посвящённый покровителю моряков
  • Маяк 19 века по проекту архитектора Карла Шинкеля

Вы узнаете

  • Как прусская гавань Пиллау превратилась в ключевую базу ВМФ России на Балтике
  • Какие события оставили след в облике города
  • Чем отличается жизнь в порту, какие традиции есть у моряков и как Балтика влияет на характер
  • Как затонул лайнер «Вильгельм Густлофф», предположительно перевозивший фрагменты Янтарной комнаты

Балтийская коса

  • Вы осмотрите Западный форт, а при желании — познакомитесь с историями о рыбаках, крепостях и морских сражениях в музее «Старый Люнет»
  • Услышите об исчезнувших поселениях, следах военных объектов, природных изменениях, легендах дюн и песков
  • Проникнетесь атмосферой этого места в свободное время

Тайминг

9:30 — дорога в Балтийск с заездом в Калининград
11:15 — Балтийск
14:00 — Балтийская коса
16:00 — переправа в Балтийск, возвращение в Зеленоградск через Калининград

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автобусе, паромная переправа на Балтийскую косу и обратно
  • Дополнительно оплачиваются: питание — средний чек 500–700 ₽, билет в музей «Старый Люнет» (опционально) — 200 ₽
  • При непогоде паром могут отменить — в этом случае заменим посещение Балтийской косы на поездку в Янтарный
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 09:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2550 ₽
Дети до 18 лет2450 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 943 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальшеуменьшить

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Из Зеленоградска на самый западный рубеж России: Балтийск и Балтийская коса»

В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Зеленоградска)
На автобусе
8 часов
5 отзывов
Групповая
Лучший выбор
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Зеленоградска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Окружная
Расписание: во вторник и четверг в 09:15
12 мая в 09:15
14 мая в 09:15
1900 ₽ за человека
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Зеленоградска)
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Зеленоградска)
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте Балтийскую косу. Откройте для себя военные корабли, фортификации и памятники
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса - природное чудо Балтики (из Зеленоградска)
На автобусе
5 часов
2 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Куршская коса - природное чудо Балтики (из Зеленоградска)
Панорамы Балтики, белоснежные дюны и прогулка по самому загадочному лесу региона
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1400 ₽ за человека
По Куршской косе и Зеленоградску (из Зеленоградска)
На машине
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
По Куршской косе и Зеленоградску (из Зеленоградска)
Откройте для себя уникальные места Куршской косы и Зеленоградска, насладитесь видами Балтики и посетите замок Шаакен с дегустацией сыра
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 мая в 09:00
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
2550 ₽ за человека