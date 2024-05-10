1 чел.
По популярности
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
22 июля в 09:00
24 июля в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии
Начало: В Зеленоградске
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
46664 200₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Рассмотреть памятники военно-морского города и прогуляться по заповедным пляжам Балтики
Начало: Ул. Ленина 10
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
20991 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий10 мая 2024Экскурсовод Игорь Краснощеков - уникальный человек: писатель, чтец, мыслитель, знаток неформальной истории. Все это позволило сделать нашу поездку не забываемой. Спасибо.
- ССветлана7 мая 2024Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени, чем первоначально планировалось. Игорь
- ММарина3 апреля 2024Какое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, то снег. Но мы справились!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Балтийск»
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