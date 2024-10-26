Куршская коса - уникальное место, где природа и история переплетаются в гармонии.
Посетители смогут увидеть Танцующий лес с его загадочными деревьями, подняться на высоту Мюллера для панорамных видов на Балтийское море и Куршский залив.
Орнитологическая станция Фрингилла предложит наблюдение за птицами, а в музее Куршской косы откроются секреты авандюны. Завершите день прогулкой по уютным улицам Зеленоградска
Посетители смогут увидеть Танцующий лес с его загадочными деревьями, подняться на высоту Мюллера для панорамных видов на Балтийское море и Куршский залив.
Орнитологическая станция Фрингилла предложит наблюдение за птицами, а в музее Куршской косы откроются секреты авандюны. Завершите день прогулкой по уютным улицам Зеленоградска
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Куршской косы
- 🦅 Наблюдение за птицами на станции Фрингилла
- 🏞 Виды с высоты Мюллера
- 🌲 Загадочный Танцующий лес
- 🏖 Прогулка по Зеленоградску
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Посёлок Лесной
- Музей Куршской косы
- Орнитологическая станция Фрингилла
- Высота Мюллера
- Танцующий лес
- Дюна Эфа
- Озеро Лебедь
- Зеленоградск
Описание экскурсии
Куршская коса и не только
Вы увидите все самые интересные места национального парка и заедете в курортный Зеленоградск. В программе экскурсии:
- Посёлок Лесной — я покажу самое узкое место на Куршской косе и познакомлю вас с местными лебедями.
- Музей Куршской косы — вы услышите историю планерной школы и раскроете секрет формирования авандюны.
- Орнитологическая станция Фрингилла — открытая в начале 20 века немецким теологом и естествоиспытателем Тинеманном, она функционирует по сей день. Вы понаблюдаете за процессом замера, описания и кольцевания птиц.
- Высота Мюллера — поднявшись на смотровую площадку, мы насладимся видами на Куршский залив, озеро Чайка и Балтийское море.
- Танцующий лес — самое загадочное место Куршской косы. Вы услышите легенду о происхождении искривленных деревьев, подышите воздухом с ароматом сосны и увидите остов фундамента планерной школы.
- Дюна Эфа — вы полюбуетесь с высоты песчаными дюнами и узнаете, как было остановлено их движение.
- Озеро Лебедь — вы полюбуетесь шикарным видом на дюну «Красную», «Куршский залив», «Озеро Лебедь» и далее Литовская сторона Куршской косы.
- Зеленоградск — мы погуляем по пешеходному Курортному проспекту, променаду и узнаем кто такой Кото-шеф.
Организационные детали
- Встречу вас по указанному адресу в г. Зеленоградск и доставлю обратно после экскурсии
- По запросу за дополнительную плату экскурсию можем начать в любом городе нашей области или аэропорту
- Я готов скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий
- Экскурсию можно продлить из расчёта 1000 ₽ за час
- По предварительному согласованию экскурсию можно провести для компании до 4 человек, доплата за 4-ого участника 1000 ₽
Дополнительные расходы
- Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 450 ₽ за машину и гида, 300 ₽ с человека; детям (школьникам) до 18 лет и пенсионерам по возрасту бесплатно
- Орнитологическая станция (работает с 1 апреля до 26 октября): 350 ₽ со взрослого человека, школьники — 150 ₽, дошкольники — бесплатно
- Музей русских суеверий — 200 ₽ с человека
- Еда, напитки и сувениры (по желанию)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 1205 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я родился и живу в прекрасном городе Калининграде. Индивидуальные экскурсии по Куршской косе провожу более четырех лет. С удовольствием покажу вам самые уникальные места, поведаю историю и сделаю все чтобы вам захотелось вернуться к нам снова. Жду вас в Янтарном крае!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 окт 2024
Посетили экскурсию по Куршской Косе, остались очень довольны. Экскурсовод учёл все пожелания, провел экскурсию в комфортном темпе, старался показать и рассказать по максимуму. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.
i
irina
4 окт 2024
Алексей отличный гид! Очень хорошо провели время с полной корректировкой под наш запрос!!! Однозначно рекомендуем!!!
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