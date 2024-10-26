Загадочная Куршская коса из Зеленоградска

Погрузитесь в мир Куршской косы, где дюны и леса скрывают тайны. Узнайте историю, полюбуйтесь видами и откройте для себя Зеленоградск
Куршская коса - уникальное место, где природа и история переплетаются в гармонии.

Посетители смогут увидеть Танцующий лес с его загадочными деревьями, подняться на высоту Мюллера для панорамных видов на Балтийское море и Куршский залив.

Орнитологическая станция Фрингилла предложит наблюдение за птицами, а в музее Куршской косы откроются секреты авандюны. Завершите день прогулкой по уютным улицам Зеленоградска
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Куршской косы
  • 🦅 Наблюдение за птицами на станции Фрингилла
  • 🏞 Виды с высоты Мюллера
  • 🌲 Загадочный Танцующий лес
  • 🏖 Прогулка по Зеленоградску
Загадочная Куршская коса из Зеленоградска
Загадочная Куршская коса из Зеленоградска
Загадочная Куршская коса из Зеленоградска
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Посёлок Лесной
  • Музей Куршской косы
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Высота Мюллера
  • Танцующий лес
  • Дюна Эфа
  • Озеро Лебедь
  • Зеленоградск

Описание экскурсии

Куршская коса и не только

Вы увидите все самые интересные места национального парка и заедете в курортный Зеленоградск. В программе экскурсии:

  • Посёлок Лесной — я покажу самое узкое место на Куршской косе и познакомлю вас с местными лебедями.
  • Музей Куршской косы — вы услышите историю планерной школы и раскроете секрет формирования авандюны.
  • Орнитологическая станция Фрингилла — открытая в начале 20 века немецким теологом и естествоиспытателем Тинеманном, она функционирует по сей день. Вы понаблюдаете за процессом замера, описания и кольцевания птиц.
  • Высота Мюллера — поднявшись на смотровую площадку, мы насладимся видами на Куршский залив, озеро Чайка и Балтийское море.
  • Танцующий лес — самое загадочное место Куршской косы. Вы услышите легенду о происхождении искривленных деревьев, подышите воздухом с ароматом сосны и увидите остов фундамента планерной школы.
  • Дюна Эфа — вы полюбуетесь с высоты песчаными дюнами и узнаете, как было остановлено их движение.
  • Озеро Лебедь — вы полюбуетесь шикарным видом на дюну «Красную», «Куршский залив», «Озеро Лебедь» и далее Литовская сторона Куршской косы.
  • Зеленоградск — мы погуляем по пешеходному Курортному проспекту, променаду и узнаем кто такой Кото-шеф.

Организационные детали

  • Встречу вас по указанному адресу в г. Зеленоградск и доставлю обратно после экскурсии
  • По запросу за дополнительную плату экскурсию можем начать в любом городе нашей области или аэропорту
  • Я готов скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий
  • Экскурсию можно продлить из расчёта 1000 ₽ за час
  • По предварительному согласованию экскурсию можно провести для компании до 4 человек, доплата за 4-ого участника 1000 ₽

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 450 ₽ за машину и гида, 300 ₽ с человека; детям (школьникам) до 18 лет и пенсионерам по возрасту бесплатно
  • Орнитологическая станция (работает с 1 апреля до 26 октября): 350 ₽ со взрослого человека, школьники — 150 ₽, дошкольники — бесплатно
  • Музей русских суеверий — 200 ₽ с человека
  • Еда, напитки и сувениры (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
26 окт 2024
Посетили экскурсию по Куршской Косе, остались очень довольны. Экскурсовод учёл все пожелания, провел экскурсию в комфортном темпе, старался показать и рассказать по максимуму. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.
i
4 окт 2024
Алексей отличный гид! Очень хорошо провели время с полной корректировкой под наш запрос!!! Однозначно рекомендуем!!!
Алексей отличный гид! Очень хорошо провели время с полной корректировкой под наш запрос!!! Однозначно рекомендуем!!!Алексей отличный гид! Очень хорошо провели время с полной корректировкой под наш запрос!!! Однозначно рекомендуем!!!Алексей отличный гид! Очень хорошо провели время с полной корректировкой под наш запрос!!! Однозначно рекомендуем!!!Алексей отличный гид! Очень хорошо провели время с полной корректировкой под наш запрос!!! Однозначно рекомендуем!!!

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