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Из Зеленоградска - в Тапиау, Вальдау и Нойхаузен

Осмотреть 3 рыцарских замка за 1 день
Маршрут выстроен так, чтобы вы не просто увидели три замка, а проследили историю Тевтонского ордена и поняли, как менялась власть, оборона и уклад жизни в Восточной Пруссии.

От Тапиау к Вальдау, а затем к резиденции Нойхаузен — поездка пройдёт без спешки и суеты, под рассказы о рыцарях, курфюрстах и славных моментах прошлого.
5
2 отзыва
Из Зеленоградска - в Тапиау, Вальдау и Нойхаузен
Из Зеленоградска - в Тапиау, Вальдау и Нойхаузен
Из Зеленоградска - в Тапиау, Вальдау и Нойхаузен

Описание экскурсии

Тапиау: от орденской твердыни к герцогской резиденции

В 16 веке здесь жил герцог Альбрехт — последний великий магистр, превративший орденское государство в светское герцогство. После осмотра замка вы прогуляетесь по центру Гвардейска, где сохранилась рыночная площадь с ратушей и дом художника Ловиса Коринта.

Вальдау: древнейший свидетель орденской истории

Когда-то этот замок контролировал торговые пути и подступы к Кёнигсбергу. Сегодня здесь музей с археологическими находками и предметами быта — возможность увидеть следы жизни рыцарей своими глазами.

Нойхаузен: летняя резиденция прусских курфюрстов

На территории загородной резиденции прусских курфюрстов устроим небольшую фотопаузу. Гид расскажет об архитектуре и судьбе замка в разные эпохи.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Дополнительные расходы:
    — входной билет в замок Тапиау — 700 ₽
    — входной билет в замок Вальдау — 200 ₽
  • Замок Нойхаузен осматриваем снаружи (фотопауза)
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду в 11:15

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный2950 ₽
Дети до 18 лет2850 ₽
Пенсионеры2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1974 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
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В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Касапова
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау и Вальдау. экскуроводы знающие и любящие свою работу. было очень интересно, столько всего узнали
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за день! поездка организована идеально! экскурсовод, водитель, профессионалы!) сегодня мы прикоснулись к вековой истории не в фигуральном, а в самом прямом смысле. отдельная благодарность Мадине! такая добрая, контактная, сердечная девушка!) желаю дальнейшего процветания, счастья!

сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау+5
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау
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И
Экскурсия была хорошая, одно омрачило сильный дождь в первой половине дня
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