Маршрут выстроен так, чтобы вы не просто увидели три замка, а проследили историю Тевтонского ордена и поняли, как менялась власть, оборона и уклад жизни в Восточной Пруссии.
От Тапиау к Вальдау, а затем к резиденции Нойхаузен — поездка пройдёт без спешки и суеты, под рассказы о рыцарях, курфюрстах и славных моментах прошлого.
От Тапиау к Вальдау, а затем к резиденции Нойхаузен — поездка пройдёт без спешки и суеты, под рассказы о рыцарях, курфюрстах и славных моментах прошлого.
Описание экскурсии
Тапиау: от орденской твердыни к герцогской резиденции
В 16 веке здесь жил герцог Альбрехт — последний великий магистр, превративший орденское государство в светское герцогство. После осмотра замка вы прогуляетесь по центру Гвардейска, где сохранилась рыночная площадь с ратушей и дом художника Ловиса Коринта.
Вальдау: древнейший свидетель орденской истории
Когда-то этот замок контролировал торговые пути и подступы к Кёнигсбергу. Сегодня здесь музей с археологическими находками и предметами быта — возможность увидеть следы жизни рыцарей своими глазами.
Нойхаузен: летняя резиденция прусских курфюрстов
На территории загородной резиденции прусских курфюрстов устроим небольшую фотопаузу. Гид расскажет об архитектуре и судьбе замка в разные эпохи.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Дополнительные расходы:
— входной билет в замок Тапиау — 700 ₽
— входной билет в замок Вальдау — 200 ₽
- Замок Нойхаузен осматриваем снаружи (фотопауза)
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду в 11:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|2950 ₽
|Дети до 18 лет
|2850 ₽
|Пенсионеры
|2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1974 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
сегодня была в очередной поездке. посетили три замка, в двух нам провели экскурсии внутри замка Тапиау и Вальдау. экскуроводы знающие и любящие свою работу. было очень интересно, столько всего узнали
+5
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И
Экскурсия была хорошая, одно омрачило сильный дождь в первой половине дня
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