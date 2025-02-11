Путешествие из Зеленоградска в старый Кёнигсберг и замок Шаакен

Приглашаю вас в путешествие во времени по истории Калининграда. Ни для кого не секрет, Калининград раньше был немецким и носил название Кёнигсберг. В городе сохранилось множество напоминаний о немецких временах.
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Мы побываем на острове Канта и в Рыбной деревне.

Узнаем историю жизни философа, прогуляемся по средневековому кольцу города, мостам и познакомимся с фортификацией старого Кёнигсберга.

Побываем в орденском замке XIII века и на крафтовой сыроварне: продегустируете отменные сорта сыра с бокалом вина.

5
1 отзыв
Путешествие из Зеленоградска в старый Кёнигсберг и замок Шаакен
Путешествие из Зеленоградска в старый Кёнигсберг и замок Шаакен
Путешествие из Зеленоградска в старый Кёнигсберг и замок Шаакен
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Калининград: Путешествие в Историю

Иммануил Кант, Тевтонский орден и вкуснейший марципан — всё это олицетворяет Калининград. В начале XX века город был известен как Кёнигсберг и входил в состав Пруссии. После Второй мировой войны он получил своё нынешнее название и стал частью СССР. Приглашаю вас на увлекательную прогулку по истории этого уникального города.

Остров Канта и Кафедральный Собор

Наше путешествие начнётся на острове Канта, где мы внимательно рассмотрим величественный Кафедральный собор. Здесь мы поговорим о великом философе Иммануиле Канте и о последнем магистре Тевтонского ордена — герцоге Альбрехте.

Старый город Кнайпхоф

Пройдёмся по Медовому мосту и узнаем, как жил старый город Кнайпхоф. Это место наполнено историей и атмосферой, которые перенесут вас в прошлое.

История Кёнигсберга

Далее мы отправимся в недалекое прошлое — к месту, где когда-то располагался Дом Советов. Я расскажу о возникновении крепости Кёнигсберг, о развитии города и о событиях во время Великой Отечественной войны, после которой он стал Калининградом.

Средневековое Кольцо и Ворота Кёнигсберга

Мы снова вернёмся в немецкие времена и прогуляемся по средневековому кольцу города. По пути нам повстречаются ворота Кёнигсберга, которые прекрасно сохранились до наших дней.

Аутентичный Амалиенау

Вас ждёт посещение одного из самых популярных районов города — аутентичного Амалиенау. Этот фешенебельный район — один из старейших в Калининграде. Несмотря на разрушения во время Второй мировой войны, он практически не пострадал. Мы прогуляемся вдоль старинных немецких особняков и погрузимся в атмосферу прошлого.

Дополнительные Увлечения

По договорённости мы можем заглянуть и в район Марауненхоф. Кроме того, вы увидите порт и оцените потрясающие здания элеваторов. Во время поездки вдоль Калининградского судоходного канала мы узнаем о появлении и развитии важнейшей транспортной магистрали — Прегеля.

Музей Марципана и Уютные Кафе

Заглянем в музей марципана и мастерскую хомлинов. После экскурсии вы сможете посетить концерт органной музыки, прокатиться на катере по реке и насладиться чашечкой кофе или горячего шоколада в одном из уютных кафе Рыбной деревни.

Заключение

Я подскажу вам, куда ещё можно сходить в Калининграде, чтобы разнообразить свой отдых. Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим!

Ежедневно с 10:00 до 13:00 в любое время.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор и Медовый мост
  • Дом советов и Дровяной мост
  • Район вилл Амалиенау и Калининградский судоходный канал
  • Кирха Адальберта
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота и Башня Дона
  • Астрономический бастион и мастерская хомлинов
  • Здание рыбной биржи
  • Закхаймские ворота
  • Казармы Кронпринц
  • Бастионы Грольман и Обертайх
  • Крепость Фридрихсбург и Двухъярусный мост
  • Бранденбургские ворота
  • Форт 11 или 5
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакендорф
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Экскурсия с дегустацией сыра и шоколада на сыроварне SCHAAKEN DORF: /n для взрослых - 350 рублей/n дети с 3 до 18 лет - 250 рублей
  • Входные билеты в замок Шаакен: /n взрослые - 400 рублей /n дети до 14 лет - 300 рублей /n дети до 7 лет - бесплатно (при предъявлении документа, подтверждающего возраст)
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 13:00 в любое время.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 фев 2025
Отличная экскурсия! Забрали от отеля в Зеленоградске. Все хорошо организовано. Сыроварня Шаакен интересное место, вкусная продукция для дегустации. В продаже вкусные сыры, конфеты, вино. В замке можно купить антиквариат. Обзорная по Калининграду выше всяких похвал. Денис очень увлекательно рассказывал, провез по самым интересным местам города. Вся наша компания из 8 человек осталась очень довольна! Рекомендуем!

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