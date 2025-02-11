Описание экскурсии
Калининград: Путешествие в Историю
Иммануил Кант, Тевтонский орден и вкуснейший марципан — всё это олицетворяет Калининград. В начале XX века город был известен как Кёнигсберг и входил в состав Пруссии. После Второй мировой войны он получил своё нынешнее название и стал частью СССР. Приглашаю вас на увлекательную прогулку по истории этого уникального города.
Остров Канта и Кафедральный Собор
Наше путешествие начнётся на острове Канта, где мы внимательно рассмотрим величественный Кафедральный собор. Здесь мы поговорим о великом философе Иммануиле Канте и о последнем магистре Тевтонского ордена — герцоге Альбрехте.
Старый город Кнайпхоф
Пройдёмся по Медовому мосту и узнаем, как жил старый город Кнайпхоф. Это место наполнено историей и атмосферой, которые перенесут вас в прошлое.
История Кёнигсберга
Далее мы отправимся в недалекое прошлое — к месту, где когда-то располагался Дом Советов. Я расскажу о возникновении крепости Кёнигсберг, о развитии города и о событиях во время Великой Отечественной войны, после которой он стал Калининградом.
Средневековое Кольцо и Ворота Кёнигсберга
Мы снова вернёмся в немецкие времена и прогуляемся по средневековому кольцу города. По пути нам повстречаются ворота Кёнигсберга, которые прекрасно сохранились до наших дней.
Аутентичный Амалиенау
Вас ждёт посещение одного из самых популярных районов города — аутентичного Амалиенау. Этот фешенебельный район — один из старейших в Калининграде. Несмотря на разрушения во время Второй мировой войны, он практически не пострадал. Мы прогуляемся вдоль старинных немецких особняков и погрузимся в атмосферу прошлого.
Дополнительные Увлечения
По договорённости мы можем заглянуть и в район Марауненхоф. Кроме того, вы увидите порт и оцените потрясающие здания элеваторов. Во время поездки вдоль Калининградского судоходного канала мы узнаем о появлении и развитии важнейшей транспортной магистрали — Прегеля.
Музей Марципана и Уютные Кафе
Заглянем в музей марципана и мастерскую хомлинов. После экскурсии вы сможете посетить концерт органной музыки, прокатиться на катере по реке и насладиться чашечкой кофе или горячего шоколада в одном из уютных кафе Рыбной деревни.
Заключение
Я подскажу вам, куда ещё можно сходить в Калининграде, чтобы разнообразить свой отдых. Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим!
Ежедневно с 10:00 до 13:00 в любое время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор и Медовый мост
- Дом советов и Дровяной мост
- Район вилл Амалиенау и Калининградский судоходный канал
- Кирха Адальберта
- Королевские ворота
- Росгартенские ворота и Башня Дона
- Астрономический бастион и мастерская хомлинов
- Здание рыбной биржи
- Закхаймские ворота
- Казармы Кронпринц
- Бастионы Грольман и Обертайх
- Крепость Фридрихсбург и Двухъярусный мост
- Бранденбургские ворота
- Форт 11 или 5
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакендорф
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия с дегустацией сыра и шоколада на сыроварне SCHAAKEN DORF: /n для взрослых - 350 рублей/n дети с 3 до 18 лет - 250 рублей
- Входные билеты в замок Шаакен: /n взрослые - 400 рублей /n дети до 14 лет - 300 рублей /n дети до 7 лет - бесплатно (при предъявлении документа, подтверждающего возраст)