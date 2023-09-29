Групповая экскурсия на автобусе в Правдинск и Железнодорожный из Зеленоградска
Вы узнаете историю основания городов Тевтонским орденом, увидите их традиционную планировку и основные сооружения. Вас ждет величественная готическая кирха Фридланда, ныне Свято-Георгиевкий храм, часть средневековых городских укреплений в г. Правдинск и многое другое
Ближайшие даты:
29
сен
сен
6
окт
окт
13
окт
окт
20
окт
окт
27
окт
окт
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Правдинск
Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году. Об этом напоминают многочисленные достопримечательности.
Железнодорожный
Сегодняшний пос. Железнодорожный в прошлом город Гердауэн, заложенный в эпоху Средневековья. Руины замка — крепости Гердауэн и средневековой городской церкви. Историческая жилая застройка города в стиле фахверк, старая брусчатка, красные черепичные крыши. Всё это создаёт неповторимую атмосферу немецкого старинного города.
Обед по желанию за доплату
По пятницам с 09:30–17:30 (в зависимости от места)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (обед, напитки, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам с 09:30–17:30 (в зависимости от места)Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Для вашего же комфорта
- На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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