Правдинск

Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году. Об этом напоминают многочисленные достопримечательности.

Железнодорожный

Сегодняшний пос. Железнодорожный в прошлом город Гердауэн, заложенный в эпоху Средневековья. Руины замка — крепости Гердауэн и средневековой городской церкви. Историческая жилая застройка города в стиле фахверк, старая брусчатка, красные черепичные крыши. Всё это создаёт неповторимую атмосферу немецкого старинного города.

Обед по желанию за доплату