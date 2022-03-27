Что вы можете увидеть 🤩

Мы посетим такие исторические места, как Тапиау, Велау, Алленбург, Гердауэн, Фридланд. Когда Восточная Пруссия вошла в состав нашего государства, на их месте появились города Гвардейск, Знаменск, поселки Дружба, Железнодорожный и районный центр Правдинск. Но каждый из этих населенных пунктов хранит богатую историю, и мы обязательно с вами прикоснемся к ней.

Гвардейск – Тапиау

Здесь будет наша первая остановка. Свое прежнее название город получил от одноименного замка, строительство которого началось в 1255 году. Замок пережил не одно нападение пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия. В разные столетия он был и опорным пунктом, и тюрьмой, и приютом для бедных.

Кроме замка мы увидим бывшую лютеранскую церковь XVII века, ныне православный храм Иоанна Предтечи, древние склады Ластадие, старинную городскую ратушу, а если повезет (по времени) то услышим бой курантов, когда стрелки на главных городских часах пустятся в пляс, а в открытых окнах ратуши появятся веселые человечки в шляпах и начнут исполнять на ксилофонах одну из мелодий Моцарта.

Знаменск – Велау

Следующей нашей остановкой будет поселок Знаменск. Мы увидим старинную Орденскую кирху Святого Якоба, построенную в XIV веке Магистром Тевтонского Ордена Винрихом фон Книпроде, семиарочный мост, переброшенный через реку Лава, заброшенный архитектурный комплекс бывшей провинциальной психиатрической и попечительской лечебницы Алленбурга.

При желании мы сможем совершить водную прогулку на «Лавоходе» — речном трамвайчике к водопаду. Это красивейшее место находится на окраине поселка и является одним из любимых мест отдыха жителей Знаменска и туристов, приезжающих насладиться красотой природы. По возвращении с водной прогулки вам предложат вкусный обед.

Безусловно изюминкой нашего путешествия станет посещение пятого шлюза Мазурского канала (Георгенфельде). Этот канал должен был соединить Мазурские озёра (в Польше) с бассейном реки Прегель и обеспечить выход в Балтику. Общая протяжённость его более 50 км. Шлюз №5 Георгенфельде в поселке Озерки был завершен на 95 процентов. Длина его шахты — 45 метров, ширина — 7,5 метров, глубина — 15 метров! Это грандиозное сооружение — настоящий бетонный исполин никого не оставит равнодушным.

Железнодорожный – Гердауэн

В поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, мы въедем со стороны полуразрушенного замка и старинной мельницы, в которой фашисты в годы войны прятали вывезенные из Советского Союза сокровища и поднимемся в «новый» средневековый городок, словно сошедший со старинной гравюры, с игрушечными фахверковыми домиками, резными ставнями и чугунными оградами. Восстановление старинного немецкого поселка еще продолжается, но и сегодня он уже завораживает приезжих своей «древней» красотой.

Правдинск – Фридланд

Завершим мы нашу поездку в городе Правдинске, бывшем Фридланде. Город этот с многовековой историей прекрасно сохранился. Помимо старинной крепостной стены и кирхи Святого Георгия, насчитывающей более семи веков, мы увидим здание Большого госпиталя, построенного в конце XVII века. Во время Фридландского сражения в здании размещался госпиталь для русских солдат. Считается, что Лев Толстой в романе «Война и мир» описывал именно этот госпиталь.

Я расскажу вам о кровопролитном сражении, которое показало мужество и героизм русских воинов. Не случайно отсчёт номеров одной из самых известных воинских наград России «Георгиевский крест» ведётся от Фридландского сражения, а город Правдинск (до 1946 — Фридланд) является родиной этой славной награды.

Мы прогуляемся по городскому парку, в котором находится памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому (1756-1807 гг.), командиру Павловского гренадерского полка, получившему смертельные ранения на поле боя во время Фридландского сражения. Памятник ему установлен в 1868 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV с надписью на русском и немецком языках.

Мы также прогуляемся мимо прекрасно сохранившихся старинных вил и увидим одну из старейших гидроэлектростанций, построенных еще в начале XX века.

Уверен, что эта поездка вам запомнится надолго. Ну, что, в дорогу!