Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Вы увидите настоящий средневековой городок с фахверковыми домиками, булыжной мостовой и живописным прудом

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Индивидуальная
Вы увидите настоящий средневековой городок с фахверковыми домиками, булыжной мостовой и живописным прудом.

Побываете в старейшем и единственном средневековом замке в области, где сохранились строения середины XIV века.

Сможете залезть на 48-метровую башню Фридландской кирхи и увидеть ярко-красные черепичные крыши крошечных домиков старинного городка.

И многое другое ждет вас в захватывающем путешествие по юго-востоку Калининградской области!
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гвардейск:
  • Замок Тапиау
  • Городская ратуша
  • Лютеранская церковь XVII века
  • Знаменск:
  • Орденская кирха Святого Якоба, построенная в XIV веке
  • Водопад на реке Лава
  • Поселок Железнодорожный:
  • Средневековые фахверковые домики XVII века
  • Замок Гердауэн
  • Старая мельница
  • Поселок Озерки:
  • Шлюз Мазурского канала
  • Правдинск:
  • Кирха Святого Георгия
  • Руины крепостной стены
  • Домик Наполеона
  • Городской парк и памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы посетим такие исторические места, как Тапиау, Велау, Алленбург, Гердауэн, Фридланд. Когда Восточная Пруссия вошла в состав нашего государства, на их месте появились города Гвардейск, Знаменск, поселки Дружба, Железнодорожный и районный центр Правдинск. Но каждый из этих населенных пунктов хранит богатую историю, и мы обязательно с вами прикоснемся к ней.

Гвардейск – Тапиау

Здесь будет наша первая остановка. Свое прежнее название город получил от одноименного замка, строительство которого началось в 1255 году. Замок пережил не одно нападение пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия. В разные столетия он был и опорным пунктом, и тюрьмой, и приютом для бедных.
Кроме замка мы увидим бывшую лютеранскую церковь XVII века, ныне православный храм Иоанна Предтечи, древние склады Ластадие, старинную городскую ратушу, а если повезет (по времени) то услышим бой курантов, когда стрелки на главных городских часах пустятся в пляс, а в открытых окнах ратуши появятся веселые человечки в шляпах и начнут исполнять на ксилофонах одну из мелодий Моцарта.

Знаменск – Велау

Следующей нашей остановкой будет поселок Знаменск. Мы увидим старинную Орденскую кирху Святого Якоба, построенную в XIV веке Магистром Тевтонского Ордена Винрихом фон Книпроде, семиарочный мост, переброшенный через реку Лава, заброшенный архитектурный комплекс бывшей провинциальной психиатрической и попечительской лечебницы Алленбурга.
При желании мы сможем совершить водную прогулку на «Лавоходе» — речном трамвайчике к водопаду. Это красивейшее место находится на окраине поселка и является одним из любимых мест отдыха жителей Знаменска и туристов, приезжающих насладиться красотой природы. По возвращении с водной прогулки вам предложат вкусный обед.
Безусловно изюминкой нашего путешествия станет посещение пятого шлюза Мазурского канала (Георгенфельде). Этот канал должен был соединить Мазурские озёра (в Польше) с бассейном реки Прегель и обеспечить выход в Балтику. Общая протяжённость его более 50 км. Шлюз №5 Георгенфельде в поселке Озерки был завершен на 95 процентов. Длина его шахты — 45 метров, ширина — 7,5 метров, глубина — 15 метров! Это грандиозное сооружение — настоящий бетонный исполин никого не оставит равнодушным.

Железнодорожный – Гердауэн

В поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, мы въедем со стороны полуразрушенного замка и старинной мельницы, в которой фашисты в годы войны прятали вывезенные из Советского Союза сокровища и поднимемся в «новый» средневековый городок, словно сошедший со старинной гравюры, с игрушечными фахверковыми домиками, резными ставнями и чугунными оградами. Восстановление старинного немецкого поселка еще продолжается, но и сегодня он уже завораживает приезжих своей «древней» красотой.

Правдинск – Фридланд

Завершим мы нашу поездку в городе Правдинске, бывшем Фридланде. Город этот с многовековой историей прекрасно сохранился. Помимо старинной крепостной стены и кирхи Святого Георгия, насчитывающей более семи веков, мы увидим здание Большого госпиталя, построенного в конце XVII века. Во время Фридландского сражения в здании размещался госпиталь для русских солдат. Считается, что Лев Толстой в романе «Война и мир» описывал именно этот госпиталь.
Я расскажу вам о кровопролитном сражении, которое показало мужество и героизм русских воинов. Не случайно отсчёт номеров одной из самых известных воинских наград России «Георгиевский крест» ведётся от Фридландского сражения, а город Правдинск (до 1946 — Фридланд) является родиной этой славной награды.
Мы прогуляемся по городскому парку, в котором находится памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому (1756-1807 гг.), командиру Павловского гренадерского полка, получившему смертельные ранения на поле боя во время Фридландского сражения. Памятник ему установлен в 1868 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV с надписью на русском и немецком языках.
Мы также прогуляемся мимо прекрасно сохранившихся старинных вил и увидим одну из старейших гидроэлектростанций, построенных еще в начале XX века.
Уверен, что эта поездка вам запомнится надолго. Ну, что, в дорогу!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи и на речной трамвайчик
  • Обед
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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