Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы ВЫ ПОСЕТИТЕ СРАЗУ 5 ГОРОДОВ ОБЛАСТИ! Такого количества исторической архитектуры (начиная от Средневековья), памятников, исторических событий (битва при Прейсиш-Эйлау, Фридландское сражение, Гумбинненское сражение), чарующих и значимых мест — вы нигде не встретите! 4 17 отзывов

Туроператор "Юнона" Ваш гид в Зеленоградске Задать вопрос Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 4 17 отзывов 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Маршрут: Багратионовск (до 1946г. Прейсиш-Эйлау) — Правдинск (Фридланд) — Железнодорожный (Гердауэн) — Озёрск (Даркемен) — Гусев (Гумбиннен) Наш путь будет пролегать по местам, знакомым со страниц учебника истории: битва при Прейсиш-Эйлау, Фридландское сражение, Гумбинненский прорыв, памятники воинам «забытой» Первой Мировой войны. Вы посетите краеведческий музей г. Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау), где представлены образцы формы солдат, оружие, карты местности, награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным. На пути следования предстанут и удивительные плоды мирного труда: кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд), куда мы поднимемся, чтобы посмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Храм украшен красивым фигурным сводом и фресками. Увидим сохранившуюся часть замкового комплекса в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн), здание мельницы и кирхи. Экскурсия в посёлок Железнодорожный уникальна, т. к. в нем сохранилась типичная для средневекового города планировка — узкие улочки, мощеные брусчаткой, фахверковые здания и множество деталей. Это местечко с удивительной атмосферой, где немного задержалось время. Здесь после пешеходной экскурсии будет возможность перекусить (гидом выделяется немного свободного времени, питание необходимо брать с собой). Мы увидим и небольшой городок, так же расположенный в приграничной зоне — г. Озёрск (бывш. Даркемен). Компактный, практически не измененный в центральной части и сохранивший свою оригинальность. Здесь расположена действующая с 1880 года ГЭС, одна из старейших в области. В завершении маршрута увидим город Гусев (бывш. Гумбиннен), который в последнее время преобразился и является одним из красивых городов области. Центральную площадь города украшает храм Всех Святых, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой Мировой войны. Увидим памятник авторства Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», расположенный на территории «Технополис GS» (инновационный кластер радиоэлектронной промышленности). Данная экскурсия особенно впечатлит тех, кто увлекается историей. По маршруту вас ожидают почти не тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой. Обязательно условие посещения экскурсии — наличие с собой паспорта гражданина РФ. Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт РФ. Питание организуется на маршруте за дополнительную плату в 600 р., для этого необходимо предварительно предупредить организаторов. Обед комплексный: салат, суп, горячее.

по средам и субботам в 07:45 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Краеведческий музей г. Багратионовска

Кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд)

П. Железнодорожный (бывш. Гердауэн)

Г. Озёрск (бывш. Даркемен)

Город Гусев (бывш. Гумбиннен)

Памятник авторства Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» Что включено Транспортное и экскурсионное обслуживание

Входные билеты Что не входит в цену Обед за доп. плату - 800 руб. /чел Место начала и завершения? Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Когда и сколько длится? Когда: по средам и субботам в 07:45 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек. Важная информация При себе необходимо иметь паспорт РФ. Питание организуется на маршруте за дополнительную плату в 600 р

Для этого необходимо предварительно предупредить организаторов. Обед комплексный: салат

Суп

Горячее Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.