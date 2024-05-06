Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)

Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Ранняя экскурсия на Куршскую косу включает посещение первой в мире орнитологической станции кольцевания птиц, открытой более 120 лет назад. Участники узнают о миграции птиц и особенностях этого уникального места.

Затем экскурсия
читать дальше

продолжится в Танцующем лесу, где можно пройти по экологической тропе и узнать его тайны.

Заключительной точкой станет смотровая площадка «Высота Эфа» на самой высокой дюне российской части косы. Отсюда открывается потрясающий вид на дюны и Куршский залив. Гостям предоставляется свободное время для перекуса и прогулки к морю

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальная природа Куршской косы
  2. 🦅 Посещение орнитологической станции
  3. 🌳 Прогулка по Танцующему лесу
  4. 🏞 Потрясающие виды с Высоты Эфа
  5. 🚶‍♂️ Свободное время для отдыха

Что можно увидеть

  • Орнитологическая станция
  • Танцующий лес
  • Смотровая площадка «Высота Эфа»
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15

Что вас ожидает:

  • Танцующий лес
  • Смотровая площадка «Высота Эфа»
  • Орнитологическая станция кольцевания птиц
  • Дюны и Куршский залив

Описание экскурсии

Вначале мы отправимся на первую в мире орнитологическую станцию кольцевания птиц института РАН, открытую более 120 лет назад. Там в компании опытного орнитолога узнаем о миграции птиц и о том, чем для них так примечателен этот уголок земли. После мы посетим загадочный Танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны. Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на самый верх, откуда откроется потрясающий панорамный вид на дюны и Куршский залив. Здесь у гостей будет возможность перекусить и спуститься к морю (предусмотрено свободное время 1,5 часа). Важная информация: Дополнительно оплачиваются:
  • входной билет на станцию: 350 руб.
  • взрослые, 200 руб.
  • пенсионеры по возрасту, 150 руб.
  • дети до 16 лет.;
  • экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет) Обратите внимание! Место отправления: 08:15 — ул. Ленина, 10, 08:20 — ул. Окружная, 3.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 500 ₽
Пенсионный2 400 ₽
Детский2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Танцующий лес
  • Смотровая площадка «Высота Эфа»
  • Орнитологическая станция кольцевания птиц
  • Дюны и Куршский залив
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
  • Входной билет на орнитологическую станцию: 350 руб. - взрослые, 200 руб. - пенсионеры по возрасту, 150 руб. - дети до 16 лет
Место начала и завершения?
Ул. Окружная, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Туристам на выбор предоставляются 2 точки сбора на экскурсию:
  • 1.08:15 - ул. Ленина, 10
  • 2.08:20 - ул. Окружная, 3
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор - 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров, детей до 18 лет)
  • Входной билет на станцию:
  • 350р. (взрослые)
  • 200р. (пенсионеры по возрасту)
  • 150р. (дети до 16лет)
  • При бронировании льготного билета обязательно берите документы, подтверждающие льготу, для предъявления на КПП национального парка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
6 мая 2024
О
3 мая 2024
Н
28 апр 2024
Очень понравилось, погода была отличная, всё успели посмотреть, узнали много нового!
Е
27 апр 2024
В
23 апр 2024
Замечательный водитель и гид Андрей! Благодаря ему экскурсия пролетела очень быстро, но при этом так интересно, легко и познавательно! Человек - мастер своего дела, огромная благодарность за любовь и отношение к своей работе и туристам со всей душой! Побольше бы таких людей в этой профессии!
И
19 апр 2024
Впечатление от организации поездки смешанное. С одной стороны, многократные подтверждения о том, где и когда состоится посадка, с другой, информация в этих подтверждениях несколько отличается. Пришлось устроить суету со звонком
читать дальше

организатору, но увидев ВСЕ подтверждения, суета оказалась излишней). Организатор отвечал быстро.
Гид тоже оставил сумбурное впечатление. В нашей поездке гидом был водитель. Милейший человек, внимательный, разговорчивый, но гидом, в моем понимании, назвать его очень сложно. Была просто "дорожная болтовня" обо всем (в том тоже, конечно, есть свое очарование). Гид-водитель был вежлмв, везде провез, везде сопроводил, напоминал о правилах посещения косы, машину вел аккуратно.
Были небольшие накладки с посещением орнитологической станции, которые все же утряслись к нашему удовлетворению (пришлось подъезжать к ней дважды именно из-за раннего посещения и малочисленности группы). Экскурсия по самой станции (её проводил Александр) очень понравилась. Мне, как человеку малознающему о птицах, было интересно.
Эта экскурсия, по большому счету, удалась. Мы проскочили до больших групп, избежали толпообразной суеты при посещении "локаций". Было время и спокойно погулять по берегу, и перекусить, и посетить WC.
Поездку рекомендую.
В части подготрвки к поездке ориентируйтесь на погоду обязательно. Нам понадобились и дождевики, и теплая одежда - сильный холодный ветер, и солнечные очки, когда распогодилось.

К
13 апр 2024
Гид нам очень понравился! Было весело и интересно)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

ГрупповыеНа автобусеВыездныеНа весь деньКуршская КосаПопулярные местаТанцующий лес

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
102 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Сегодня в 13:30
Завтра в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зеленоградске
ХорошоТам