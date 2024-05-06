Ранняя экскурсия на Куршскую косу включает посещение первой в мире орнитологической станции кольцевания птиц, открытой более 120 лет назад. Участники узнают о миграции птиц и особенностях этого уникального места.
Затем экскурсия
Затем экскурсия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Куршской косы
- 🦅 Посещение орнитологической станции
- 🌳 Прогулка по Танцующему лесу
- 🏞 Потрясающие виды с Высоты Эфа
- 🚶♂️ Свободное время для отдыха
Что можно увидеть
- Орнитологическая станция
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15
Что вас ожидает:
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Орнитологическая станция кольцевания птиц
- Дюны и Куршский залив
Описание экскурсии
Вначале мы отправимся на первую в мире орнитологическую станцию кольцевания птиц института РАН, открытую более 120 лет назад. Там в компании опытного орнитолога узнаем о миграции птиц и о том, чем для них так примечателен этот уголок земли. После мы посетим загадочный Танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны. Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на самый верх, откуда откроется потрясающий панорамный вид на дюны и Куршский залив. Здесь у гостей будет возможность перекусить и спуститься к морю (предусмотрено свободное время 1,5 часа). Важная информация: Дополнительно оплачиваются:
- входной билет на станцию: 350 руб.
- взрослые, 200 руб.
- пенсионеры по возрасту, 150 руб.
- дети до 16 лет.;
- экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет) Обратите внимание! Место отправления: 08:15 — ул. Ленина, 10, 08:20 — ул. Окружная, 3.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Пенсионный
|2 400 ₽
|Детский
|2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Орнитологическая станция кольцевания птиц
- Дюны и Куршский залив
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Входной билет на орнитологическую станцию: 350 руб. - взрослые, 200 руб. - пенсионеры по возрасту, 150 руб. - дети до 16 лет
Место начала и завершения?
Ул. Окружная, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Туристам на выбор предоставляются 2 точки сбора на экскурсию:
- 1.08:15 - ул. Ленина, 10
- 2.08:20 - ул. Окружная, 3
- Дополнительно оплачивается экологический сбор - 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров, детей до 18 лет)
- Входной билет на станцию:
- 350р. (взрослые)
- 200р. (пенсионеры по возрасту)
- 150р. (дети до 16лет)
- При бронировании льготного билета обязательно берите документы, подтверждающие льготу, для предъявления на КПП национального парка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 мая 2024
О
Олеся
3 мая 2024
Н
Надежда
28 апр 2024
Очень понравилось, погода была отличная, всё успели посмотреть, узнали много нового!
Е
Елена
27 апр 2024
В
Виктория
23 апр 2024
Замечательный водитель и гид Андрей! Благодаря ему экскурсия пролетела очень быстро, но при этом так интересно, легко и познавательно! Человек - мастер своего дела, огромная благодарность за любовь и отношение к своей работе и туристам со всей душой! Побольше бы таких людей в этой профессии!
И
Ирина
19 апр 2024
Впечатление от организации поездки смешанное. С одной стороны, многократные подтверждения о том, где и когда состоится посадка, с другой, информация в этих подтверждениях несколько отличается. Пришлось устроить суету со звонком
К
Ксения
13 апр 2024
Гид нам очень понравился! Было весело и интересно)
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