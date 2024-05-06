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организатору, но увидев ВСЕ подтверждения, суета оказалась излишней). Организатор отвечал быстро.

Гид тоже оставил сумбурное впечатление. В нашей поездке гидом был водитель. Милейший человек, внимательный, разговорчивый, но гидом, в моем понимании, назвать его очень сложно. Была просто "дорожная болтовня" обо всем (в том тоже, конечно, есть свое очарование). Гид-водитель был вежлмв, везде провез, везде сопроводил, напоминал о правилах посещения косы, машину вел аккуратно.

Были небольшие накладки с посещением орнитологической станции, которые все же утряслись к нашему удовлетворению (пришлось подъезжать к ней дважды именно из-за раннего посещения и малочисленности группы). Экскурсия по самой станции (её проводил Александр) очень понравилась. Мне, как человеку малознающему о птицах, было интересно.

Эта экскурсия, по большому счету, удалась. Мы проскочили до больших групп, избежали толпообразной суеты при посещении "локаций". Было время и спокойно погулять по берегу, и перекусить, и посетить WC.

Поездку рекомендую.

В части подготрвки к поездке ориентируйтесь на погоду обязательно. Нам понадобились и дождевики, и теплая одежда - сильный холодный ветер, и солнечные очки, когда распогодилось.