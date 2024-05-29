Национальные парки Зеленоградска

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальные парки» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Вы навестите питомник туи гигантской, увидите кормушки для животных и современные арт-обьекты, по-своему трактующие историю национального парка»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
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    времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!

  • В
    Ваня
    26 мая 2024
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
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    первой половины маршрута. Профессиональное сопровождение на трассе, увлекательные, содержательные рассказы, внимательное отношение к участникам сделали нашу поездку не забываемой. Огромное спасибо Оксане.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
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    именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом!

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Добрый день! Посетили данную экскурсию 27 апреля 2024 года. Гидом была замечательная Екатерина. Мини путешествие было очень занимательным, Екатерина рассказала очень много интересного и познавательного. Получили море удовольствий и эмоций. Всем рекомендую данного гида.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Очень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих пор дети ходят рассматривают шишки и пытаются распознать чья она)
    Очень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих порОчень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих порОчень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих порОчень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих пор
  • Е
    Екатерина
    2 октября 2023
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил. История Куршской
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    косы, знакомство с её флорой и фауной – было всё это Очень рекомендую, если хочется совместить приятную нагрузку с узнаванием новых фактов

    Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступилВелопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступилВелопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил
  • М
    Марина
    10 мая 2023
    Велопрогулка по Куршской косе с историком
    отличная прогулка по местам, куда обычно не привозят туристов на автобусах. много информации из сферы не только истории, но и
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    биологии, и ботаники. наш гид Оксана согласилась проехать с нами дальше до Лесного, где мы с удовольствием пообедали. Оксана приятный собеседник и отлично поладила с подростками, которым тоже было интересно! единственный минус - велосипедная дорожка не доделана даже до Лесного (начало мая 2023 года). если это существенный момент, лучше уточнить статус перед поездкой, т. к. не всем может быть комфортно ехать по обочине или постоянно слезать с велосипеда, чтобы перебраться через недоделанные участки.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
  2. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  3. Велопрогулка по Куршской косе с историком
  4. Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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