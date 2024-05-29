1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Вы навестите питомник туи гигантской, увидите кормушки для животных и современные арт-обьекты, по-своему трактующие историю национального парка»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
- ВВиталий27 мая 2024Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
- ВВаня26 мая 2024Опыта веломаршрутов не было. Были большие сомнения и тревоги. При встрече с Оксаной многие сомнения рассеялись, а тревоги пропали после
- ООльга26 мая 2024Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
- ЕЕлена9 мая 2024Добрый день! Посетили данную экскурсию 27 апреля 2024 года. Гидом была замечательная Екатерина. Мини путешествие было очень занимательным, Екатерина рассказала очень много интересного и познавательного. Получили море удовольствий и эмоций. Всем рекомендую данного гида.
- ООльга7 мая 2024Очень интересная и объемная экскурсия. Есть возможность выбора понравившегося маршрута. Детям очень понравилось. До сих пор дети ходят рассматривают шишки и пытаются распознать чья она)
- ЕЕкатерина2 октября 2023Велопрогулка мне очень понравилась. Честно говоря, она была под угрозой срыва из-за дождя, но нам повезло и дождь отступил. История Куршской
- ММарина10 мая 2023отличная прогулка по местам, куда обычно не привозят туристов на автобусах. много информации из сферы не только истории, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Национальные парки»
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