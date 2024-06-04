В этой поездке на Куршскую косу вы насладитесь красотами парка и его главных эко-троп. Оцените пейзажи Высоты Эфа, увидите орнитологическую станцию и танцующий лес.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Танцующий лес. Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями. Первой нашей остановкой станет крайне необычное место, место настоящей силы — Танцующий лес. Это хвойный лес, стволы которого изгибаются и переплетаются причудливыми зигзагами.
Высота Эфа — главное место притяжения. В компании сопровождающего вы пройдёте к смотровым площадкам, с которых открывается вид на Балтийское море и Куршский залив. У вас также будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого фотогеничного места на побережье Куршской косы.
Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдемся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается:
- Экологический сбор (300 руб. с человека, детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно),
- Входной билет на орнитологическую станцию: 350 руб.
- взрослые, 200 руб.
- пенсионеры по возрасту, студенты, курсанты, 150 руб.
- школьники.
в понедельник, среду и пятницу в 10:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 490 ₽
|Дети до 18 лет
|1 470 ₽
|Пенсионеры
|1 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 71140 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
4 июня 2024
На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.
П
Полина
3 июня 2024
Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5, но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35.
Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))
Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))
М
Маргарита
31 мая 2024
Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
С
Светлана
26 мая 2024
Рекомендую! Было интересно и познавательно. Незабываемые виды Куршской косы, харизматичные работники орнитологической станции, тайны танцующего леса и многое другое. Забирали на экскурсию в Зеленоградске точно по расписанию.
Владимир
20 мая 2024
Очень понравилась экскурсия! Насыщенная программа и как же повезло с погодой)
Д
Данил
16 мая 2024
Сам маршрут и экскурсия на высоте, советую. Из недостатков попался душноватый автобус, но там расстояния не очень большие и это не критично. Особенно понравилась орнитологическая станция и смотровые площадки в конце косы
Ю
Юлия
15 мая 2024
Неплохая экскурсия, интересные локации, приятные впечатления гарантированы.
И
Игорь
14 мая 2024
Отличная экскурсия, много информации по истории и современности Кушской косы. Экскурсовод девушка с приятным голосом, классно убаюкала, спал всю обратную дорогу под ее рассказ (после глинтвейна конечно).
Отличный кстати глинвейн и недорого. В общем 5 баллов.
Отличный кстати глинвейн и недорого. В общем 5 баллов.
Н
Наталия
26 апр 2024
Очень интересная, познавательная экскурсия по красивым местам
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