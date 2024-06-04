Что вас ожидает

Танцующий лес. Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями. Первой нашей остановкой станет крайне необычное место, место настоящей силы — Танцующий лес. Это хвойный лес, стволы которого изгибаются и переплетаются причудливыми зигзагами.

Высота Эфа — главное место притяжения. В компании сопровождающего вы пройдёте к смотровым площадкам, с которых открывается вид на Балтийское море и Куршский залив. У вас также будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого фотогеничного места на побережье Куршской косы.

Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдемся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: