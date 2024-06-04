Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)

Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
В этой поездке на Куршскую косу вы насладитесь красотами парка и его главных эко-троп. Оцените пейзажи Высоты Эфа, увидите орнитологическую станцию и танцующий лес.
4.78
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Танцующий лес. Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями. Первой нашей остановкой станет крайне необычное место, место настоящей силы — Танцующий лес. Это хвойный лес, стволы которого изгибаются и переплетаются причудливыми зигзагами.
Высота Эфа — главное место притяжения. В компании сопровождающего вы пройдёте к смотровым площадкам, с которых открывается вид на Балтийское море и Куршский залив. У вас также будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого фотогеничного места на побережье Куршской косы.
Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдемся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается:

  • Экологический сбор (300 руб. с человека, детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно),
  • Входной билет на орнитологическую станцию: 350 руб.
  • взрослые, 200 руб.
  • пенсионеры по возрасту, студенты, курсанты, 150 руб.
  • школьники.

в понедельник, среду и пятницу в 10:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 490 ₽
Дети до 18 лет1 470 ₽
Пенсионеры1 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
4 июня 2024
На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.
П
3 июня 2024
Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5, но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35.
Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))
Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано,Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано,
М
31 мая 2024
Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
С
26 мая 2024
Рекомендую! Было интересно и познавательно. Незабываемые виды Куршской косы, харизматичные работники орнитологической станции, тайны танцующего леса и многое другое. Забирали на экскурсию в Зеленоградске точно по расписанию.
Владимир
20 мая 2024
Очень понравилась экскурсия! Насыщенная программа и как же повезло с погодой)
Д
16 мая 2024
Сам маршрут и экскурсия на высоте, советую. Из недостатков попался душноватый автобус, но там расстояния не очень большие и это не критично. Особенно понравилась орнитологическая станция и смотровые площадки в конце косы
Ю
15 мая 2024
Неплохая экскурсия, интересные локации, приятные впечатления гарантированы.
И
14 мая 2024
Отличная экскурсия, много информации по истории и современности Кушской косы. Экскурсовод девушка с приятным голосом, классно убаюкала, спал всю обратную дорогу под ее рассказ (после глинтвейна конечно).
Отличный кстати глинвейн и недорого. В общем 5 баллов.
Н
26 апр 2024
Очень интересная, познавательная экскурсия по красивым местам

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