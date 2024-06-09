Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции

Благодаря раннему выезду, мы минуем пробки и большой туристический поток, а значит, сможем больше времени посвятить национальному парку «Куршская коса».

Мы проведем целый день на территории этого уникального заповедного места: посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны, а также остановимся на площадке «Высота Эфа».
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1 отзыв
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Ближайшие даты:
Время начала: 08:20

Что вас ожидает:

  • Танцующий лес
  • Смотровая площадка «Высота Эфа»
  • Орнитологическая станция кольцевания птиц
  • Дюны и Куршский залив

Описание экскурсии

Вначале мы отправимся на первую в мире орнитологическую станцию кольцевания птиц института РАН, открытую более 120 лет назад. Там в компании опытного орнитолога узнаем о миграции птиц и о том, чем для них так примечателен этот уголок земли. После мы посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны. Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на самый верх, откуда отроется потрясающий панорамный вид на дюны и Куршский залив. Здесь у гостей будет возможность перекусить и спуститься к морю (предусмотрено свободное время 1,5 ч). Важная информация:
  • Дополнительно оплачиваются: - входной билет на станцию: 350 руб.
  • взрослые, 200 руб.
  • пенсионеры по возрасту, 150 руб.
  • дети до 16 лет; - экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет).
  • Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию: - 8:15 — ул. Ленина, 10; - 8:20 — ул. Окружная, 15.

Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию: 8:15 — ул. Ленина, 10; 8:20 — ул. Окружная, 15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 490 ₽
Пенсионный1 490 ₽
Детский1 490 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Танцующий лес
  • Смотровая площадка «Высота Эфа»
  • Орнитологическая станция кольцевания птиц
  • Дюны и Куршский залив
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
  • Входной билет на орнитологическую станцию: 350 руб. - взрослые , 200 руб. - пенсионеры по возрасту, 150 руб. - дети до 16 лет
Место начала и завершения?
Ул Окружная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию: 8:15 — ул. Ленина, 10; 8:20 — ул. Окружная, 15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию:
  • 8:15 - ул. Ленина, 10
  • 8:20 - ул. Окружная, 15
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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