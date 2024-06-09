Дополнительно оплачиваются: - входной билет на станцию: 350 руб.

взрослые, 200 руб.

пенсионеры по возрасту, 150 руб.

дети до 16 лет; - экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет).

Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию: - 8:15 — ул. Ленина, 10; - 8:20 — ул. Окружная, 15.

Вначале мы отправимся на первую в мире орнитологическую станцию кольцевания птиц института РАН, открытую более 120 лет назад. Там в компании опытного орнитолога узнаем о миграции птиц и о том, чем для них так примечателен этот уголок земли. После мы посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны. Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на самый верх, откуда отроется потрясающий панорамный вид на дюны и Куршский залив. Здесь у гостей будет возможность перекусить и спуститься к морю (предусмотрено свободное время 1,5 ч). Важная информация: