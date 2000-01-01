Что вас ждётЛегенды Королевского замка XIII века, прогулка 👣 у стен Кафедрального собора XIV века, прогулка по районам Хуфен и Амалиенау.

Кроме этого захватывающая виртуальная прогулка по Кёнигсбергу в стенах музея Фридландские ворота. Ну, а завершим этот приятный вечер в ресторане немецкой кухни 🥧 с традиционными немецкими блюдами. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.