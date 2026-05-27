Вечером Калининград открывается в мягком свете огней: от бастионов и городских ворот до острова Канта и набережной Преголи. Вы увидите знаковые памятники Кёнигсберга, узнаете о фортификациях, марципане и янтаре и завершите небольшое, но насыщенное путешествие у кораблей Музея Мирового океана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Редюит бастиона Обертайх

Сегодня часть оборонительной линии Грольманского верхнего фронта — музейно-туристический комплекс.

Площадь Победы и «Борющиеся зубры»

На площади — храм Христа Спасителя, главный православный собор области. Здесь же — скульптура «Борющиеся зубры» работы Августа Гауля, установленная в 1912 году.

Музей янтаря и Росгартенские ворота

Музей находится в бывшей оборонительной башне 19 века, что стала символом соединения истории и культуры. Рядом — Росгартенские ворота, одни из немногих сохранившихся прусских въездных ворот.

Литовский вал и городские ворота

Далее — череда памятников фортификации: Литовский вал, башня «Кронпринц», Королевские и Закхаймские ворота, Московский проспект, под которым скрыт древний бастион Старого города. Мы расскажем, как была устроена оборонительная система Кёнигсберга.

Бранденбургские ворота и Музей марципана

Бранденбургские ворота — единственные действующие в городе. Здесь расположен Музей марципана, где вы познакомитесь с историей восточно-прусского лакомства, известного с 13 века.

Амалиенау

В живописном районе вы увидите тенистые аллеи и роскошные виллы в стиле модерн, которые принадлежали прусской элите.

Остров Канта и Кафедральный собор

На острове возвышается Кафедральный собор — памятник готической архитектуры 14 века и символ довоенного Кёнигсберга. Рядом — Биржа и Южный вокзал.

Набережная Петра Великого

Здесь находится Музей Мирового океана. Среди кораблей-экспонатов и воды Преголи вы почувствуете особую глубину и покой вечернего города.

Организационные детали