Вечерний Калининград: огни, истории и главные локации (из Зеленоградска)
Про бастион, янтарь, марципан и океан
Вечером Калининград открывается в мягком свете огней: от бастионов и городских ворот до острова Канта и набережной Преголи.
Вы увидите знаковые памятники Кёнигсберга, узнаете о фортификациях, марципане и янтаре и завершите небольшое, но насыщенное путешествие у кораблей Музея Мирового океана.
Описание экскурсии
Редюит бастиона Обертайх
Сегодня часть оборонительной линии Грольманского верхнего фронта — музейно-туристический комплекс.
Площадь Победы и «Борющиеся зубры»
На площади — храм Христа Спасителя, главный православный собор области. Здесь же — скульптура «Борющиеся зубры» работы Августа Гауля, установленная в 1912 году.
Музей янтаря и Росгартенские ворота
Музей находится в бывшей оборонительной башне 19 века, что стала символом соединения истории и культуры. Рядом — Росгартенские ворота, одни из немногих сохранившихся прусских въездных ворот.
Литовский вал и городские ворота
Далее — череда памятников фортификации: Литовский вал, башня «Кронпринц», Королевские и Закхаймские ворота, Московский проспект, под которым скрыт древний бастион Старого города. Мы расскажем, как была устроена оборонительная система Кёнигсберга.
Бранденбургские ворота и Музей марципана
Бранденбургские ворота — единственные действующие в городе. Здесь расположен Музей марципана, где вы познакомитесь с историей восточно-прусского лакомства, известного с 13 века.
Амалиенау
В живописном районе вы увидите тенистые аллеи и роскошные виллы в стиле модерн, которые принадлежали прусской элите.
Остров Канта и Кафедральный собор
На острове возвышается Кафедральный собор — памятник готической архитектуры 14 века и символ довоенного Кёнигсберга. Рядом — Биржа и Южный вокзал.
Набережная Петра Великого
Здесь находится Музей Мирового океана. Среди кораблей-экспонатов и воды Преголи вы почувствуете особую глубину и покой вечернего города.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе туристического класса
Все достопримечательности осматриваем снаружи
С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 17:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1300 ₽
Дети до 18 лет
1200 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1213 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение! читать дальшеуменьшить
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет.
Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Вечерний Калининград: огни, истории и главные локации (из Зеленоградска)»