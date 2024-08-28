читать дальше

превосходно знает город и его историю! Водитель Александр аккуратно нас вез по городу, чтобы все было хорошо видно. За примерно 3 часа мы проехали все основные достопримечательности города и несколько раз выходили, чтобы прогуляться и сфотографироваться. Рекомендуем!