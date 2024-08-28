Калининград – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Калининград» в Зеленоградске, цены от 1 190 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
На автобусе
скидка
10%
21 отзыв
5 часов
Групповая
Лучший выбор
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
13221 190 за человека
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
На автобусе
На катере
скидка
10%
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Погрузитесь в историю Калининграда: автобусная экскурсия по знаковым местам и речная прогулка на катере. Увидите форты, площадь Победы и остров Канта
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
13221 190 за человека
Из Зеленоградска - в Калининград (+ трансфер туда и обратно)
На автобусе
3 часа
Групповая
Из Зеленоградска - в Калининград (+ трансфер туда и обратно)
Познакомиться с городом в комфортном формате групповой автобусной экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 августа 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Посмотрели главные достопримечательности Калининграда, узнали его историю, сфотографировались возле памятников архитектуры - это память! Очень удобно- увезли и привезли, респект! Однозначно рекомендую!!!
  • В
    Всеволод
    26 августа 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Экскурсия очень понравилась! Были на ней 25.08, комфортно доехали из Зеленоградска до Калининграда на микроавтобусе. Гид Арина – отличный рассказчик,
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    превосходно знает город и его историю! Водитель Александр аккуратно нас вез по городу, чтобы все было хорошо видно. За примерно 3 часа мы проехали все основные достопримечательности города и несколько раз выходили, чтобы прогуляться и сфотографироваться. Рекомендуем!

  • В
    Вероника
    26 августа 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Добрый день! Экскурсию проела чудесная девушка Арина. Очень интересно, живо, с энтузиазмом! Не пожалели, что взяли эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Калининград»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
  2. Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
  3. Из Зеленоградска - в Калининград (+ трансфер туда и обратно)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Высота Мюллера
  10. Королевский бор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Калининград" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 1 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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