скидка
10%
5 часов
Групповая
Лучший выборИз Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
10%
5 часов
Водная прогулка
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Погрузитесь в историю Калининграда: автобусная экскурсия по знаковым местам и речная прогулка на катере. Увидите форты, площадь Победы и остров Канта
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
13221 190₽ за человека
3 часа
Групповая
Из Зеленоградска - в Калининград (+ трансфер туда и обратно)
Познакомиться с городом в комфортном формате групповой автобусной экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00 и 16:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 августа 2024Посмотрели главные достопримечательности Калининграда, узнали его историю, сфотографировались возле памятников архитектуры - это память! Очень удобно- увезли и привезли, респект! Однозначно рекомендую!!!
- ВВсеволод26 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Были на ней 25.08, комфортно доехали из Зеленоградска до Калининграда на микроавтобусе. Гид Арина – отличный рассказчик,
- ВВероника26 августа 2024Добрый день! Экскурсию проела чудесная девушка Арина. Очень интересно, живо, с энтузиазмом! Не пожалели, что взяли эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Калининград»
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