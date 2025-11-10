Едем смотреть интересные локации Калининграда — от древних кирх до роскошных вилл. Мы познакомим вас с очаровательными хомлинами и проведём в Музей марципана.
А потом отправимся в посёлок Некрасово в 30 км от города — там находятся величественный замок 13 века со множеством секретов и уютная сыроварня, где готовят не только сыр.
А потом отправимся в посёлок Некрасово в 30 км от города — там находятся величественный замок 13 века со множеством секретов и уютная сыроварня, где готовят не только сыр.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Достопримечательности Калининграда
Мы покажем ворота, бастионы, кирхи, порт и старинные немецкие улочки со знаменитыми виллами. Вы заедете в один из фортов, поздороваетесь с хомлинами и рассмотрите экспозицию Музея марципана.
Замок Шаакен
Он очень хорошо сохранился: вы побываете в каминном зале и конюшне, а ещё заглянете в Музей инквизиции. С вами будет местный гид — он раскроет немало тайн старинного замка.
Фабрика «Шаакен Дорф»
Частная фабрика производит сыр, марципан, шоколад, конфеты и зефир. Вы узнаете, как созревает сыр и какие условия для этого требуются. Познакомитесь со всеми этапами изготовления шоколада и кёнигсбергского марципана и продегустируете местную продукцию.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt, Skoda Rapid, Kia Sportage или аналогичном по комфортабельности
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билеты в замок Шаакен: взрослые — 400 ₽, дети 7–14 лет — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Дегустация в «Шаакен Дорф»: взрослые — 400 ₽, дети 7–14 лет — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 12512 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального паркаЗадать вопрос
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: В вашем отеле или апартаментов в Зеленоградске
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
15 999 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В трендеГлавное в Калининграде за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Калининграда за 3 часа! Увидите главные достопримечательности, включая Королевские ворота и Кафедральный собор
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
2105 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Калининград + речная прогулка на катере
Путешествие объединяет Калининград с речной прогулкой. Автобусный тур по историческим местам и катерное приключение ждут вас
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
12 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
1490 ₽
1655 ₽ за человека