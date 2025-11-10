Едем смотреть интересные локации Калининграда — от древних кирх до роскошных вилл. Мы познакомим вас с очаровательными хомлинами и проведём в Музей марципана. А потом отправимся в посёлок Некрасово в 30 км от города — там находятся величественный замок 13 века со множеством секретов и уютная сыроварня, где готовят не только сыр.

Описание экскурсии

Достопримечательности Калининграда

Мы покажем ворота, бастионы, кирхи, порт и старинные немецкие улочки со знаменитыми виллами. Вы заедете в один из фортов, поздороваетесь с хомлинами и рассмотрите экспозицию Музея марципана.

Замок Шаакен

Он очень хорошо сохранился: вы побываете в каминном зале и конюшне, а ещё заглянете в Музей инквизиции. С вами будет местный гид — он раскроет немало тайн старинного замка.

Фабрика «Шаакен Дорф»

Частная фабрика производит сыр, марципан, шоколад, конфеты и зефир. Вы узнаете, как созревает сыр и какие условия для этого требуются. Познакомитесь со всеми этапами изготовления шоколада и кёнигсбергского марципана и продегустируете местную продукцию.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt, Skoda Rapid, Kia Sportage или аналогичном по комфортабельности

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: