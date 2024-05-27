читать дальше по самым красивым локациям города, по времени мы не уложились в два часа, так было интересно, несмотря на ветреную погоду. Но ни слова о том, что время истекло, я не услышала.

Тактичный, приятный в общении, интересный собеседник.



Отснятый материал (обработанные фото) я получила ссылкой на Я-диск уже утром следующего дня.



Фото меня вполне устроили!



Всем рекомендую этот вид экскурсии и Сашу в качестве фотографа.

Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров.27 марта я была в Железноводске и воспользовалась предложением Трипстера о фотопрогулке.Саша сопровождал меня