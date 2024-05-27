Фото-прогулка в Железноводске - это шанс запечатлеть лучшие моменты вашего отдыха. Профессиональный фотограф поможет выбрать лучшие локации и подскажет выгодные ракурсы. Основные декорации: Курортный парк, Пушкинская галерея, каскадная лестница и питьевые бюветы. В течение 3 дней после прогулки получите 20-30 обработанных кадров. Забронируйте фотоэкскурсию и сохраните воспоминания о Железноводске на долгие годы
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия в живописных местах
- 🌳 Прогулка по историческому Курортному парку
- 🎨 Уникальные локации для незабываемых кадров
- 📅 Быстрая обработка и доставка фотографий
- 👨👩👧👦 Возможность участия всей семьи
Что можно увидеть
- Курортный парк
- Пушкинская галерея
- Каскадная лестница
- Питьевые бюветы
- Фонтаны
- Клумбы
- Статуи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Основная локация нашей прогулки — Курортный парк, сохранивший оригинальную архитектуру конца 19 — начала 20 веков. Также декорациями станут:
- Пушкинская галерея
- Каскадная лестница
- Питьевые бюветы
- Фонтаны, клумбы, статуи
- И любые другие места, которые покажутся вам привлекательными
Если у вас раньше не было профессиональных съёмок — не переживайте. Я помогу с позированием и подскажу выгодные ракурсы. И пусть красивые кадры сохранят прекрасные воспоминания о вашем отдыхе!
Организационные детали
- Снимаю на Nikon D750 или Nikon D800
- В течении 3 дней после прогулки пришлю ссылку на облачное хранилище. Вы получите 20-30 кадров с цветокоррекцией в большом разрешении.
- По запросу можем увеличить количество участников. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 262 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
27 мая 2024
Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
Хотелось увезти с собой красивые фотографии
И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром
Более двух часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии
Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником
Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет.
Одним
Хотелось увезти с собой красивые фотографии
И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром
Более двух часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии
Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником
Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет.
Одним
А
Анастасия
7 мая 2024
Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
Татьяна
28 мар 2024
Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров.
27 марта я была в Железноводске и воспользовалась предложением Трипстера о фотопрогулке.
Саша сопровождал меня
27 марта я была в Железноводске и воспользовалась предложением Трипстера о фотопрогулке.
Саша сопровождал меня
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