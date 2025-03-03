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15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, прогуляйтесь по его скверам и паркам, узнайте историю курорта и насладитесь видами на горы
Начало: Лермонтовский бювет
15 мар в 08:00
18 мар в 08:30
4667 ₽
5490 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
Завтра в 14:30
15 мар в 10:30
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 марта 2025Спасибо большое Евгении, узнали много интересного! Прекрасная прогулка по историческим местам! Будем рекомендовать своим друзьям!
- ООксана8 января 2025Железноводск впечатлил. Экскурсоводу 5+
- ЕЕлена7 января 2025Прекрасная экскурсия! Мы всегда в первый день путешествия берём обзорную экскурсию, чтобы сформировать общее впечатление. Евгения сумела создать образ Железноводска,
- ННаталья14 октября 2024Добрый день всем путешественникам! Отличная экскурсия, за один день охватить обзор городов, это СУПЕР!!! Учли все наши пожелания по маршруту, интересный собеседник.
- ЛЛариса16 августа 2024Владимир- это чудо. Сразу видно, что человек любит свой край. Очень компетентный, с юмором и рассказывал от души! Мы в восторге!
- ВВиктория12 августа 2024! августа Владимир показал нам достопримечательности четырех городов. Комфортная поездка на автомобиле, спокойный темп пешеходных экскурсий - все это отличает
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Каскадная Лестница»
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