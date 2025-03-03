Каскадная Лестница – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Каскадная Лестница» в Железноводске, цены от 3800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Пешая
2 часа
-
15%
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, прогуляйтесь по его скверам и паркам, узнайте историю курорта и насладитесь видами на горы
Начало: Лермонтовский бювет
15 мар в 08:00
18 мар в 08:30
4667 ₽5490 ₽ за всё до 5 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
Завтра в 14:30
15 мар в 10:30
3800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 марта 2025
    Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
    Спасибо большое Евгении, узнали много интересного! Прекрасная прогулка по историческим местам! Будем рекомендовать своим друзьям!
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
    Железноводск впечатлил. Экскурсоводу 5+
  • Е
    Елена
    7 января 2025
    Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
    Прекрасная экскурсия! Мы всегда в первый день путешествия берём обзорную экскурсию, чтобы сформировать общее впечатление. Евгения сумела создать образ Железноводска,
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    повезло с погодой в том смысле, что с утра все было заиндевелое, как в сказке, а к концу вышло солнце и поставило в нашей экскурсии яркую точку. Парк чудесный, уде много знали об основателях в принципе КМВ, Евгения внесла многие уточнения, рассказала о современных особенностях жизни городов КМВ. Начало нашего отдыха было задано великолепно!

  • Н
    Наталья
    14 октября 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
    Добрый день всем путешественникам! Отличная экскурсия, за один день охватить обзор городов, это СУПЕР!!! Учли все наши пожелания по маршруту, интересный собеседник.
  • Л
    Лариса
    16 августа 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
    Владимир- это чудо. Сразу видно, что человек любит свой край. Очень компетентный, с юмором и рассказывал от души! Мы в восторге!
  • В
    Виктория
    12 августа 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
    ! августа Владимир показал нам достопримечательности четырех городов. Комфортная поездка на автомобиле, спокойный темп пешеходных экскурсий - все это отличает
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    этот тур от больших групп на автобусах. Владимир не перегружап нас излишней исторической информацией, но рассказал много интересных фактов. За один день мы посмотрели замечательные парки, попили водичку из источников, много фотографировались, причем Владимир подсказывал красивые ракурсы. День был очень насыщенным и интересным! Не забыл наш гид и про вкусный кофе по-турецки и местную кухню! Спасибо организаторам и персонально Владимиру! Рекомендуем этот тур и именно с гидом Влаимиром!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Каскадная Лестница»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
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  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в марте 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Каскадная Лестница" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 12 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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