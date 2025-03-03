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этот тур от больших групп на автобусах. Владимир не перегружап нас излишней исторической информацией, но рассказал много интересных фактов. За один день мы посмотрели замечательные парки, попили водичку из источников, много фотографировались, причем Владимир подсказывал красивые ракурсы. День был очень насыщенным и интересным! Не забыл наш гид и про вкусный кофе по-турецки и местную кухню! Спасибо организаторам и персонально Владимиру! Рекомендуем этот тур и именно с гидом Влаимиром!