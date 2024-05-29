1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: в аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара29 мая 2024Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
- ННина27 мая 2024Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
- ААнастасия7 мая 2024Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
- ЕЕлена24 апреля 2024Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
- ААлёна12 апреля 2024Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
- ООльга8 апреля 2024Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
- ТТатьяна28 марта 2024Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров. 27 марта я была
- ИИлона27 марта 2024Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
- ИИрина25 марта 2024В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Курортный парк»
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