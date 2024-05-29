Курортный парк – экскурсии в Железноводске

Найдено 12 экскурсий в категории «Курортный парк» в Железноводске, цены от 3 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из аэропорта в Железноводск + экскурсия по городу
Комфортная поездка до отеля + экскурсия по уютному курортному городку
Начало: в аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Железноводск: русская Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
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    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
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    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
  • А
    Алёна
    12 апреля 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
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    задавая вопросы, фотографируясь, угощаясь минералкой. Экскурсия содержит любопытные исторические факты исторических персоналий, архитектурные комментарии, ботанические моменты, общие сведения о города и регионе. Как будто сразу узнали о всех городах КМВ! Экскурсовод ответила на все вопросы накануне прогулки, подобрала для нас удобные дату и время.

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
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    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров. 27 марта я была
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    в Железноводске и воспользовалась предложением Трипстера о фотопрогулке. Саша сопровождал меня по самым красивым локациям города, по времени мы не уложились в два часа, так было интересно, несмотря на ветреную погоду. Но ни слова о том, что время истекло, я не услышала. Тактичный, приятный в общении, интересный собеседник. Отснятый материал (обработанные фото) я получила ссылкой на Я-диск уже утром следующего дня. Фото меня вполне устроили! Всем рекомендую этот вид экскурсии и Сашу в качестве фотографа.

    Чтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километровЧтобы запечатлеть в памяти день, который подарил меня миру, я отправилась в путешествие за 3 тысячи километров
  • И
    Илона
    27 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и возникновения города. Спасибо за отличные ретро-иллюстрации, живую подачу материала и формат беседы-экскурсии! Однозначно рекомендуем для первого знакомства с Железноводском!
    Замечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников иЗамечательная прогулка, во время которой мы шаг за шагом изучили историю открытия местных минеральных источников и
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Железноводск уютный и живописный
    В Железноводске были первый раз и точно теперь знаю не последний. Название экскурсии 100% передает наши впечатления- уютный и живописный.
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    Благодаря Марине увидели этот прекрасный городок во всей его красе, несмотря на многие разрушенные исторические здания. Много интересного и исторически точного нам поведала Марина, это прекрасный экскурсовод, а главное очень замечательный человек! Время пролетело очень быстро, несмотря на 2, 5 часа прогулки, и расставаться не хотелось. Марина СПАСИБО от всей души, побольше вам благодарных и очарованных вами экскурсантов

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Курортный парк»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Железноводск уютный и живописный
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  3. Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
  4. Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
  5. Добро пожаловать в Ессентуки
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
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