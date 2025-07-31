читать дальше

сусликов и цветение лютиков.



Дорога на Джилы-Су знаменита на всю страну – это тот случай, когда сам маршрут прекрасен не меньше, чем конечная точка. Дорога на Джилы-Су по праву считается одной из самых красивых в стране, и всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и, конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет!