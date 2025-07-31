Мои заказы

Урочище Джилы-Су: водопады, Шатжатмаз, ущелье Харбас и Аватары

Джилы-Су – урочище в Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, знаменитое нарзанными источниками и невероятной природой.

Здесь вы увидите потрясающие панорамы, великолепный вид на самую высокую гору страны, обилие мощных водопадов,
сусликов и цветение лютиков.

Дорога на Джилы-Су знаменита на всю страну – это тот случай, когда сам маршрут прекрасен не меньше, чем конечная точка. Дорога на Джилы-Су по праву считается одной из самых красивых в стране, и всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и, конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет!

Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Наше путешествие на Джилы-Су затронет много интересных мест. Всю красоту этих пейзажей не передадут даже самые лучшие снимки — их нужно видеть вживую! Одна из наших промежуточных остановок на пути в Джилы-Су — плато Шаджатмаз. Оно находится на высоте около 2 тысяч метров. Мы остановимся здесь, чтобы полюбоваться и оценить живописные склоны Кавказского хребта и его жемчужины — Эльбруса. Далее по программе нас ждет Ущелье Харбас. Спуски по нескольку сотен метров каждый ведут по крутым серпантинам, а пейзаж, который открывается просто захватывает дух. Следующая остановка особенная. В ущелье реки Харбас есть место, откуда отлично видны так называемые Аватары. Это небольшой остров с каменными столбами и густыми зарослями, напоминающий кадр из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Когда на эту местность опускается туман, кажется, что скалы движутся в воздухе. Далее остановка на нашем пути — само урочище Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья. Здесь мы увидим три величественных водопада — Каракая-Су (Тузлук-Шапа), Султан-Су и Кызыл-Су, прогуляемся к необычным каменным изваяниям, прозванным «зубами дракона» и насладимся обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест. А еще полюбуемся великаном Эльбрусом с нового ракурса и конечно сделаем много прекрасных фотографий! Важная информация:
  • Тур проходит на внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
  • На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах.
  • Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.

Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Шаджатмаз
  • Ущелье Харбас
  • Скалы Аватары
  • Урочище Джилы-Су
  • Водопад Султан-Су
  • Водопад Кара-Кая
  • Водопад Кызыл-Су
  • Вид на Эльбрус
Что включено
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
  • Трансфер (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
  • Питание в кафе с кавказской кухней (средрий чек 1000 руб. /чел.), по желанию.
  • Экологические сборы по всему маршруту 600р/чел.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Елена
31 июл 2025
Эльбрус, водопады, суслики! Всё было супер, всё понравилось. Спасибо гиду - водителю. Экскурсия прошла спокойно, без всякой спешки, удалось рассмотреть все красоты.

