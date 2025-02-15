Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Железноводска)

Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Вы оцените зрелищные панорамы высокогорного перевала, ущелий и лугов. Увидите старинные аулы и познакомитесь с особенностями местного быта. Откроете магическую красоту древнего собора, обрамленного горами.

Отведаете традиционные блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных водах.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Железноводска)
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Железноводска)
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Железноводска)
Ближайшие даты:
15
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
  • Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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