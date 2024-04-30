Дегустации на экскурсиях в Железноводске – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Железноводске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
18 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
2 авг в 06:00
3 авг в 06:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
2 авг в 11:00
5 авг в 11:00
10 500 за всё до 4 чел.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Железноводска)
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Железноводска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
2 авг в 07:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  2. Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
  3. Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Железноводска)
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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