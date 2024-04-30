О Ольга Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство Спасибо огромное! Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!

О Ольга Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит В восторге от экскурсии и от гида Сергея!!! Интересные рассказы, интересные и потрясающе красивые места!

С Сергей Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит В целом путешествие было неплохое. Задержек не было. Водитель гид это конечно не экскурсовод, поэтому рассказы конечно были своеобразные. Тем не менее информации было достаточно. Единственное н немного не хватило энциклопедических знаний.

Е Елена Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит Маршрут немного не соответствовал заявленному, но экскурсовод и замечательный водитель Александр компенсировал отличным рассказом, интересной беседой и заботой)

Н Наталья Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️