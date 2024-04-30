11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
2 авг в 06:00
3 авг в 06:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
«И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка»
2 авг в 11:00
5 авг в 11:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Железноводска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Здесь у нас запланирована вторая дегустация — вы узнаете, сколько существует видов хычинов, и по желанию попробуете приготовить это блюдо своими руками»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
2 авг в 07:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 апреля 2024Спасибо огромное! Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
- ООльга8 апреля 2024В восторге от экскурсии и от гида Сергея!!! Интересные рассказы, интересные и потрясающе красивые места!
- ССергей15 марта 2024В целом путешествие было неплохое. Задержек не было. Водитель гид это конечно не экскурсовод, поэтому рассказы конечно были своеобразные. Тем не менее информации было достаточно. Единственное н немного не хватило энциклопедических знаний.
- ЕЕлена18 сентября 2023Маршрут немного не соответствовал заявленному, но экскурсовод и замечательный водитель Александр компенсировал отличным рассказом, интересной беседой и заботой)
- ННаталья10 августа 2023Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️
- ННаталья1 ноября 2022Прекрасно провели время, поймали форель, в кафе нам ее зажарили, на частной винодельне попробовали вина) все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Дегустационные туры»
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