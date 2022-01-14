Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды

В ходе экскурсии мы с Вами переместился во времени и увидим Пятигорск глазами великого русского поэта

Индивидуально
для 6 чел.
В ходе экскурсии мы с Вами переместился во времени и увидим Пятигорск глазами великого русского поэта.

И попытаемся разгадать загадку смерти Лермонтова.

С горы Кольцо открывается лучший вид на Кисловодск и именно здесь получаются лучшие фото.

Побываем в Свято-Георгиеском женском монастыре в Ессентуках, где мастера пишут «живые» иконы.

В Железноводске нас ждёт вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! Что может быть Лучше?
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музей Лермонтова
  • Лазаревский храм
  • Гора Машук
  • Свято-Георгиеский женский монастырь
  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Эта экскурсия является неким вызовом. Вызовом времени, пространству и, возможно, здравому смыслу!

Пятигорск:

  • Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм, место где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место где первоначально был захоронен поэт. Я расскажу Вам несколько версий его смерти, приведу доказательства и мы вместе попытаемся найти истину. Подъем на гору Машук. место дуэли поэта.

Железноводск:

  • Дом откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейня где умер поэт. Дегустация воды Лермонтовского источника. Возможно это всего лишь слухи, но говорят что именно водою этого источника и снимал похмелье поэт, после знатных гулянок, которые он очень любил устраивать.
И конечно же в Железноводске нас ждёт обед. Вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! Что может быть Лучше?

Ессентуки:

  • Свято-Георгиеский женский монастырь. Это единственный женский монастырь на Кавказе и именно в этом монастыре находится одна из немногих мастерских где пишут «живые» иконы.

Кисловодск:

  • Гора Кольцо, Именно отсюда открывается лучший вид на Кисловодск и именно здесь получаются лучшие фото.
Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и конечно же расскажу легенды этих мест. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей!
Чайный домик, встретит вас ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Открою Вам большой секрет этого варенья там видов сто, не меньше, но самое интересное, на мой взгляд, знаменитое варенье из острого перца!!!
Купание в Суворовских термальных источниках
Ну и как положено на десерт сладенькое! Купание в Суворовских термальных источниках, это настоящее блаженство и Вы этого достойны!
Выдержав большое путешествие, можно позволить себе и расслабиться!
Четыре бассейна с термальной водой, разная температура и по мере того как вы будете переходить из одного бассейна в другой, Вы будете скидывать с себя усталость и почувствуете как Ваше тело наполняется энергией для нового дня и нового путешествия!
Всё это обсуждаемо и Вы можете вносить изменения в маршрут
Помните, я сказал, что эта экскурсия некий вызов здравому смыслу? А все потому, что это экскурсия трансформер и в план экскурсии можно будет вносить изменения. Лермонтовские места в Пятигорске, например, можно будет заменить на прогулку по парку Ессентуков или прогулку вокруг озера Железноводска и осмотр его каскадной лестницы. А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе. Почему бы и нет?
До встречи на Кавказе, друзья!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
Завершение: По окончанию верну в отель
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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