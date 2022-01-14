Что вы можете увидеть 🤩

Эта экскурсия является неким вызовом. Вызовом времени, пространству и, возможно, здравому смыслу!

Пятигорск:

Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм, место где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место где первоначально был захоронен поэт. Я расскажу Вам несколько версий его смерти, приведу доказательства и мы вместе попытаемся найти истину. Подъем на гору Машук. место дуэли поэта.

Железноводск:

Дом откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейня где умер поэт. Дегустация воды Лермонтовского источника. Возможно это всего лишь слухи, но говорят что именно водою этого источника и снимал похмелье поэт, после знатных гулянок, которые он очень любил устраивать.

И конечно же в Железноводске нас ждёт обед. Вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! Что может быть Лучше?

Ессентуки:

Свято-Георгиеский женский монастырь. Это единственный женский монастырь на Кавказе и именно в этом монастыре находится одна из немногих мастерских где пишут «живые» иконы.

Кисловодск:

Гора Кольцо, Именно отсюда открывается лучший вид на Кисловодск и именно здесь получаются лучшие фото.

Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и конечно же расскажу легенды этих мест. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей!

Чайный домик, встретит вас ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Открою Вам большой секрет этого варенья там видов сто, не меньше, но самое интересное, на мой взгляд, знаменитое варенье из острого перца!!!

Купание в Суворовских термальных источниках

Ну и как положено на десерт сладенькое! Купание в Суворовских термальных источниках, это настоящее блаженство и Вы этого достойны!

Выдержав большое путешествие, можно позволить себе и расслабиться!

Четыре бассейна с термальной водой, разная температура и по мере того как вы будете переходить из одного бассейна в другой, Вы будете скидывать с себя усталость и почувствуете как Ваше тело наполняется энергией для нового дня и нового путешествия!

Всё это обсуждаемо и Вы можете вносить изменения в маршрут

Помните, я сказал, что эта экскурсия некий вызов здравому смыслу? А все потому, что это экскурсия трансформер и в план экскурсии можно будет вносить изменения. Лермонтовские места в Пятигорске, например, можно будет заменить на прогулку по парку Ессентуков или прогулку вокруг озера Железноводска и осмотр его каскадной лестницы. А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе. Почему бы и нет?

До встречи на Кавказе, друзья!