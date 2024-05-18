Э Эльфира 17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.

О Ольга Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство Спасибо огромное! Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!

Е Елена 17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным бонусом стал вкусный кофе, сваренный на одной из остановок. Вся экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.

Н Наталья Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️