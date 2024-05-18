1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
«Что редкое и ценное можно отыскать на горе Верблюд»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
«Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации»
22 июня в 11:00
24 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльфира18 мая 2024Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
- ООльга30 апреля 2024Спасибо огромное! Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
- ЕЕлена19 апреля 2024Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным бонусом стал вкусный кофе, сваренный на одной из остановок. Вся экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
- ННаталья10 августа 2023Программа путешествия очень легкая и не выматывающая. Спасибо Людмиле за учет наших пожеланий и изменение маршрута. Огромная благодарность Станиславу за сопровождение! Открытый, веселый, деликатный и легкий в общении! Настоящий генератор хорошего настроения! ⭐️
- ННаталья1 ноября 2022Прекрасно провели время, поймали форель, в кафе нам ее зажарили, на частной винодельне попробовали вина) все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по теме «Животные», 5 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август