Экскурсии с животными в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Железноводске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
«Что редкое и ценное можно отыскать на горе Верблюд»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
1 500 за человека
Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
«Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации»
22 июня в 11:00
24 июня в 11:00
10 500 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
  2. Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
  3. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Лермонтовский источник
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по теме «Животные», 5 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам