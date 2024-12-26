Погрузитесь в атмосферу горного Кавказа, познакомьтесь с бытом местных жителей и насладитесь магической красотой христианского собора 10 века.
Завершите день в оздоровительном комплексе «Жемчужина Кавказа», где сможете расслабиться в бассейнах с минеральной водой. Незабываемые впечатления и заряд энергии гарантированы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды перевала Гум-Баши
- 🏛️ Посещение древнего Шоанинского храма
- 🍽️ Вкусные блюда кавказской кухни
- 💧 Расслабление в термальных источниках
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.
Храм на границе неба и земли
Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.
Целебные источники
В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
- Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же хочу обратить внимание на структуру поездки, она очень комфортна. Даже