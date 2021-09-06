Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии

5
2 отзыва
Вы оцените зрелищные панорамы высокогорного перевала, ущелий и лугов.

Увидите старинные аулы и познакомитесь с особенностями местного быта.

Откроете магическую красоту древнего собора, обрамленного горами.

Отведаете традиционные блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных водах.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 400 руб. /час, для ребёнка — 200 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
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2 настоящих отзыва от туристов

Елена
6 сен 2021
Рекомендую эту экскурсию и Олега как гида. Маршрут построен очень комфортно вождение автомобиля спокойное, без напряжения преодолели перевал полюбовались Эльбрусом, затем замечательный старый храм прекрасно сохранённый с великолепным видом, Остановки для фотографий в красивых местах, в конце пути термальные источники и вы отдохнёте.
Л
10 авг 2021
Олег, спасибо огромное за незабываемый день нашего отдыха! Весь день был наполнен благодаря вашим стараниям замечательными Красотами маршрута,, эмоциями от новых познаний. Вы отзывались на все наши пожелания. Создали обстановку дружеского общения. Непременно будем рекомендовать ваши экскурсии.

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