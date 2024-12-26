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Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Зрелищные панорамы высокогорного перевала Гум-Баши, старинные аулы и древний Шоанинский храм - все это ждет вас в рамках индивидуальной экскурсии.

Погрузитесь в атмосферу горного Кавказа, познакомьтесь с бытом местных жителей и насладитесь магической красотой христианского собора 10 века.

Завершите день в оздоровительном комплексе «Жемчужина Кавказа», где сможете расслабиться в бассейнах с минеральной водой. Незабываемые впечатления и заряд энергии гарантированы
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды перевала Гум-Баши
  • 🏛️ Посещение древнего Шоанинского храма
  • 🍽️ Вкусные блюда кавказской кухни
  • 💧 Расслабление в термальных источниках
  • 🚗 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

янв
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апр
май
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июл
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Лучше всего посетить Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники в июне, июле и августе. В это время погода наиболее благоприятна для путешествий, а горные пейзажи предстают во всей красе. Летние месяцы дарят теплые дни и возможность насладиться свежим горным воздухом. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, однако в это время возможны дожди и более прохладная погода, что может ограничить комфорт на открытых участках маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день

Что можно увидеть

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа»

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
  • Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1884 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
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моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Сергей
Интересная, содержательная поездка. Олег доброжелательный, внимательный, с хорошим чувством юмора гид. Кроме основных локаций, Олег предложил заехать еще в несколько красивых мест. Все сопровождает интересным рассказом, легко и непринужденно провоцировал
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нас карабкаться по горам, спускаться в овраги к источникам, звонить в колокол на вершине скалы и утопать в энергетике древнейшего храма и потом накормил нас просто шедевральным домашним обедом. Заплыв в горячих источниках довел наше состояние до невероятного восторга. В состоянии глубокой неги мы вернулись из поездки отдохнув и душой, и телом. Спасибо!

Интересная, содержательная поездка. Олег доброжелательный, внимательный, с хорошим чувством юмора гид. Кроме основных локаций, Олег предложил
Интересная, содержательная поездка. Олег доброжелательный, внимательный, с хорошим чувством юмора гид. Кроме основных локаций, Олег предложил
Интересная, содержательная поездка. Олег доброжелательный, внимательный, с хорошим чувством юмора гид. Кроме основных локаций, Олег предложил
Интересная, содержательная поездка. Олег доброжелательный, внимательный, с хорошим чувством юмора гид. Кроме основных локаций, Олег предложил
Интересная, содержательная поездка. Олег доброжелательный, внимательный, с хорошим чувством юмора гид. Кроме основных локаций, Олег предложил
Интересная, содержательная поездка. Олег доброжелательный, внимательный, с хорошим чувством юмора гид. Кроме основных локаций, Олег предложил
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О
В нашей небольшой компании были как те, кто не первый раз бывал в этом регионе(Кавминводы), так и новички. Хотелось посмотреть интересные с исторической точки зрения объекты, так и увидеть прекрасные
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пейзажи, усладить свой взор. Выбор был сделан на индивидуальный тур по маршруту перевал Гумбаши, Шаонинский храм, термальные источники в сопровождении Олега К. Путь проходил по территории Карачаево-Черкессии, было несколько остановок, чай из горных трав, питье нарзана из источника, горные селения, которым несколько сотен лет, впечатляющие горные пейзажи(особенно величественный- на перевале Гумбаши). Всё это сопровождалось рассказами истории края, легендами, личными наблюдениями местного жителя. Несмотря на пасмурную погоду, перед нами открылся потрясающий вид на Кавказский хребет. Далее был Шаонинский храм, возведённый в 10 веке на вершине горы, запал нам в душу более всего. Подниматься нужно с перерывами, но это стоило того! Какой там вид!!! Какой воздух!!! Особо следует отметить нашего гида, Олега, который очень аккуратно вёл нас по маршруту на комфортабельном авто, терпеливо ждал на каждой остановке, не подгоняя и не торопя, пока мы «зависали» в красоте. Завершением путешествия было посещение термального комплекса и обед в кафе с свежеиспеченными осетинскими пирогами, другими кавказскими блюдами. Получился незабываемый праздничный день!

В нашей небольшой компании были как те, кто не первый раз бывал в этом регионе(Кавминводы), так
В нашей небольшой компании были как те, кто не первый раз бывал в этом регионе(Кавминводы), так
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Светлана
Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
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Галина
Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия безумно понравилась. По пути следования насладились видами на г. Кисловодск
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и гору Кольцо. Перевал Гум Баши встретил нас небольшим туманом,который ничуть нам не помешал насладиться потрясающими видами Кавказских гор. Далее наш путь лежал к Шоанинскому храму расположенному на горе Шоан. Красивое сооружение 10-11 века,с арочными стенами,с кирпичной кладкой,с образами святых на стенах. С этой горы очень необыкновенные,захватывающие виды. После восхождения на гору Шоан,мы посетили кафе Национал Президент в селе им. Коста Хетагурова. Готовят очень вкусно и быстро,отношение замечательное. Большая благоустроенная территория,с завораживающими видами на реку Кубань. Далее в завершении нашей экскурсии мы побывали в термальных бассейнах "Жемчужина Кавказа". Понравилась организация вход и выход по электронному браслету. Людей много,но никто никому не мешает. В распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды.
Поездка удалась. Ездили очень комфортно,машина шикарная,большая. Водитель -гид Олег. Лёгкий в общении, с чувством юмора. Вел машину очень аккуратно. Подробно и интересно рассказывал о достопримечательностях и местных легендах. Экскурсия на 10 из 10. Рекомендуем!!!

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О
Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна!
О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же хочу обратить внимание на структуру поездки, она очень комфортна. Даже
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если вы с трудом просыпаетесь, это не беда. Вас заберут от места пребывания и в процессе расставания со сном вывезут из цивилизации. К моменту встречи с окружающим миром вы уже будете бодры. Виды, горы, аулы, чай с мёдом и пирогами, возможность побегать половить барашка, залезть на сырные скалы, пробраться к горной речке, подняться на понравившуюся вершину. И вот вы устали, налазились, набегались и проголодались и именно тогда вас ждёт вкуснейший обед в аутентичной избушке. После обеда в полудреме вас повезут по местным городам и аулам, смотрите и наслаждайтесь. И вишенка на торте это купание в источниках. Выходя оттуда я поняла, что сил у меня уже нет, спокойно попивая чай из термоса нас довезли до дома.
Это был шикарный день.
И мы обязательно это повторим!
Спасибо Олегу от нашей семьи!

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Ю
Очень понравилась Экскурсия! Индивидуальный подход, очень грамотный и веселый гид Олег, который знает абсолютно все! Немного с утра хотела испортиться погода, но потом передумала)) пили чай по дороге, ели вкусные осетинские пироги)) к тому же, хорошая организация экскурсии, все во время, комфортабельный автомобиль! В общем, куча классных фото и море прекрасных эмоций!!
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