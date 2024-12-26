Лучше всего посетить Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники в июне, июле и августе. В это время погода наиболее благоприятна для путешествий, а горные пейзажи предстают во всей красе. Летние месяцы дарят теплые дни и возможность насладиться свежим горным воздухом. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, однако в это время возможны дожди и более прохладная погода, что может ограничить комфорт на открытых участках маршрута.

Зрелищные панорамы высокогорного перевала Гум-Баши, старинные аулы и древний Шоанинский храм - все это ждет вас в рамках индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу горного Кавказа, познакомьтесь с бытом местных жителей и насладитесь магической красотой христианского собора 10 века. Завершите день в оздоровительном комплексе «Жемчужина Кавказа», где сможете расслабиться в бассейнах с минеральной водой. Незабываемые впечатления и заряд энергии гарантированы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали