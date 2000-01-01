На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска

Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус

Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус.

Но мы не будем покорять его.

Мы отправляемся на плато Бермамыт — с его вершины открываются самые лучшие вида на пятитысячник.

Ничто не закрывает обзор.

В этом путешествии не будет огромной толпы.

Экскурсия рассчитана на группу до 8 человек.
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска
На плато Бермамыт в мини-группе из Железноводска

Что вы увидите 🤩

  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Альпийские луга
  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • За доп. плату
  • Сталоктитовые Пещеры
  • Эшкаконское водохранилище
  • Медовые водопады
Это джиппинг — экскурсия проводится на автомобилях повышенной проходимости. Цель нашего небольшого путешествия — плато Бермамыт. Оно имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса – высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря. Мы приедем на вершину Бермамыта, она является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий и фантастически красивый вид на гигантский массив спящего вулкана Эльбруса. Этот седоглавый красавец будет находиться от нас на расстоянии около 25 километров.
Самое интересное и захватывающее зрелище на Бермамыте – рассвет, поэтому надо ехать пораньше. Как только из-за горизонта появляются первые лучи солнца, Эльбрус начинает заволакиваться легким туманом, точно натягивает на себя покрывало из облаков. Солнце поднимается выше и выше, туман на нашем красавце Эльбрусе сгущается все больше и совсем закрывает прекрасные белоснежные вершины. Но примерно через час туман рассеивается, и весь Кавказский хребет контурно выделяется на ярко синем южном небе во главе с гордым Эльбрусом.
Нередко рано утром, на Бермамыте можно наблюдать знаменитый Броккенский призрак (глория, свет Будды). В облаках появляется сияющая круглая радуга и как будто через лупу, в увеличенном виде, в ней отчётливо видны фигурки нескольких людей – нас самих. Каждое наше движение, каждый жест очень точно проецируется, как будто кто-то снимает это видео со стороны. Эти радужные круги, которые многие принимают за «летающие тарелки», могут долго нас изумлять и приводить в восторг, а могут и очень быстро пропасть — нужно не зевать.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Экскурсия на Бермамыт
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание (Обед от 200 до 500 р)
  • Дополнительные расходы на маршруте
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберем по адресу проживания
Завершение: Заберем по адресу проживания в городе Кисловодска
Важная информация
  • Стоимость:
  • Кисловодск 2000
  • Ессентуки 2500
  • Пятигорск 2500
  • Время начала экскурсии с Кисловодска
  • Ежедневно:
  • Рассвет -2.30
  • Дневная - 7.00
  • Закат -14.30
  • Поездка проходит на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Тойота, Митсубиси, Соболь 4×4
  • Время в пути 2 часа в одну сторону, дорожное покрытие неровное, опасных участков нет
  • Дополнительных расходов по пути, кроме обеда в кафе, не предвидится
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Алий Б.
Алий Б.
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