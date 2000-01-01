Это джиппинг — экскурсия проводится на автомобилях повышенной проходимости. Цель нашего небольшого путешествия — плато Бермамыт. Оно имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса – высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря. Мы приедем на вершину Бермамыта, она является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий и фантастически красивый вид на гигантский массив спящего вулкана Эльбруса. Этот седоглавый красавец будет находиться от нас на расстоянии около 25 километров.

Самое интересное и захватывающее зрелище на Бермамыте – рассвет, поэтому надо ехать пораньше. Как только из-за горизонта появляются первые лучи солнца, Эльбрус начинает заволакиваться легким туманом, точно натягивает на себя покрывало из облаков. Солнце поднимается выше и выше, туман на нашем красавце Эльбрусе сгущается все больше и совсем закрывает прекрасные белоснежные вершины. Но примерно через час туман рассеивается, и весь Кавказский хребет контурно выделяется на ярко синем южном небе во главе с гордым Эльбрусом.

Нередко рано утром, на Бермамыте можно наблюдать знаменитый Броккенский призрак (глория, свет Будды). В облаках появляется сияющая круглая радуга и как будто через лупу, в увеличенном виде, в ней отчётливо видны фигурки нескольких людей – нас самих. Каждое наше движение, каждый жест очень точно проецируется, как будто кто-то снимает это видео со стороны. Эти радужные круги, которые многие принимают за «летающие тарелки», могут долго нас изумлять и приводить в восторг, а могут и очень быстро пропасть — нужно не зевать.