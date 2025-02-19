Прогулка по Железноводску

Вас ждет экскурсия по самому уютному курорту Кавказских Минеральных Вод, где вы познакомитесь с его богатой историей, посетите живописные парки, дворцы и знаменитые источники целебных минеральных вод.

Прогулка начнется со смотровой
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площадки с великолепным видом на горы и продолжится вдоль горы Железная, где вы увидите дворец Эмира Бухарского, «Музыкальную беседку» и скульптуры.

Завершится экскурсия у Пушкинской галереи и живописного городского озера, где вас ждет незабываемая панорама природы.

Прогулка по Железноводску
Прогулка по Железноводску
Прогулка по Железноводску
Ближайшие даты:
19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев25
фев26
фев
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по самому маленькому и уютному курорту Кавказских Минеральных Вод — настоящему сокровищу с богатой историей, прекрасными парками и уникальными архитектурными памятниками!

Начало путешествия

Наше путешествие начнется с посещения смотровой площадки, откуда перед вами откроется захватывающий вид на величественные горы Кавказа. Это будет прекрасное начало знакомства с городом, который привлекал людей не только своими природными красотами, но и целебными свойствами «Железных Вод».

Посещение источников

Далее мы отправимся к первому источнику, куда приезжали самые первые гости курорта, чтобы насладиться целебной силой минеральной воды. Прогуляемся по склону горы Железная и увидим один из самых величественных дворцов — дворец Эмира Бухарского. Здесь вы сможете полюбоваться элегантной «Музыкальной беседкой», где когда-то выступал сам Федор Шаляпин.

Загадать желание

У скульптуры «Знаки зодиака» вы сможете загадать желание — кто знает, может оно исполнится быстрее, чем вы думаете!

Пушкинская галерея и дегустация

Прогулка продолжится посещением знаменитой Пушкинской галереи, где вы окунетесь в атмосферу ушедших эпох. Также вас ждет дегустация целебных минеральных вод из двух легендарных источников, которые на протяжении веков дарят здоровье и бодрость духа своим посетителям.

Завершение экскурсии

Завершится наша экскурсия живописной прогулкой по каскадной лестнице с фонтанами и скульптурами, откуда мы спустимся к прекрасному городскому озеру. Здесь вы сможете насладиться тишиной, умиротворяющим видом на водную гладь и захватывающими панорамными видами.

Уникальное путешествие

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в мир природных чудес и исторического наследия Кавказских Минеральных Вод. Не упустите шанс окунуться в атмосферу этого удивительного места и открыть для себя его тайны и легенды!

Важная информация

Прогулка пройдет по курортному парку, который находится в естественном лесу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лермонтовский бювет - старейший минеральный источник курорта, с которого началась история Железноводска
  • Памятник Лермонтову с необычной историей происхождения
  • Покровская церковь, вы узнаете, что в этом здании было ранее
  • Казённый сад - Вы пройдёте по аллее естественного лечебного парка, полюбуетесь красавицей Пушкинской галереей, посетите Славяновский и Смирновский бюветы
  • Музыкальная беседка, в которой пел Фёдор Шаляпин
  • Дворец Эмира Бухарского - образец псевдомавританской архитектуры
  • Каскадная лестница - самая длинная на юге России
  • Городское озеро - которое вырыли вручную местные жители
  • Остров Гуливеров, где можно рассмотреть макеты гор, окружающих Железноводск
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лермонтовский источник ул. Лермонтова, 8
Завершение: Озеро Тридцатка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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