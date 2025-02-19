Прогулка начнется со смотровой
Описание экскурсии
Приглашение на экскурсию
Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по самому маленькому и уютному курорту Кавказских Минеральных Вод — настоящему сокровищу с богатой историей, прекрасными парками и уникальными архитектурными памятниками!
Начало путешествия
Наше путешествие начнется с посещения смотровой площадки, откуда перед вами откроется захватывающий вид на величественные горы Кавказа. Это будет прекрасное начало знакомства с городом, который привлекал людей не только своими природными красотами, но и целебными свойствами «Железных Вод».
Посещение источников
Далее мы отправимся к первому источнику, куда приезжали самые первые гости курорта, чтобы насладиться целебной силой минеральной воды. Прогуляемся по склону горы Железная и увидим один из самых величественных дворцов — дворец Эмира Бухарского. Здесь вы сможете полюбоваться элегантной «Музыкальной беседкой», где когда-то выступал сам Федор Шаляпин.
Загадать желание
У скульптуры «Знаки зодиака» вы сможете загадать желание — кто знает, может оно исполнится быстрее, чем вы думаете!
Пушкинская галерея и дегустация
Прогулка продолжится посещением знаменитой Пушкинской галереи, где вы окунетесь в атмосферу ушедших эпох. Также вас ждет дегустация целебных минеральных вод из двух легендарных источников, которые на протяжении веков дарят здоровье и бодрость духа своим посетителям.
Завершение экскурсии
Завершится наша экскурсия живописной прогулкой по каскадной лестнице с фонтанами и скульптурами, откуда мы спустимся к прекрасному городскому озеру. Здесь вы сможете насладиться тишиной, умиротворяющим видом на водную гладь и захватывающими панорамными видами.
Уникальное путешествие
Эта экскурсия станет настоящим путешествием в мир природных чудес и исторического наследия Кавказских Минеральных Вод. Не упустите шанс окунуться в атмосферу этого удивительного места и открыть для себя его тайны и легенды!
Важная информация
Прогулка пройдет по курортному парку, который находится в естественном лесу.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лермонтовский бювет - старейший минеральный источник курорта, с которого началась история Железноводска
- Памятник Лермонтову с необычной историей происхождения
- Покровская церковь, вы узнаете, что в этом здании было ранее
- Казённый сад - Вы пройдёте по аллее естественного лечебного парка, полюбуетесь красавицей Пушкинской галереей, посетите Славяновский и Смирновский бюветы
- Музыкальная беседка, в которой пел Фёдор Шаляпин
- Дворец Эмира Бухарского - образец псевдомавританской архитектуры
- Каскадная лестница - самая длинная на юге России
- Городское озеро - которое вырыли вручную местные жители
- Остров Гуливеров, где можно рассмотреть макеты гор, окружающих Железноводск
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы