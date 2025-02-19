Вас ждет экскурсия по самому уютному курорту Кавказских Минеральных Вод, где вы познакомитесь с его богатой историей, посетите живописные парки, дворцы и знаменитые источники целебных минеральных вод.Прогулка начнется со смотровой

площадки с великолепным видом на горы и продолжится вдоль горы Железная, где вы увидите дворец Эмира Бухарского, «Музыкальную беседку» и скульптуры. Завершится экскурсия у Пушкинской галереи и живописного городского озера, где вас ждет незабываемая панорама природы.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по самому маленькому и уютному курорту Кавказских Минеральных Вод — настоящему сокровищу с богатой историей, прекрасными парками и уникальными архитектурными памятниками!

Начало путешествия

Наше путешествие начнется с посещения смотровой площадки, откуда перед вами откроется захватывающий вид на величественные горы Кавказа. Это будет прекрасное начало знакомства с городом, который привлекал людей не только своими природными красотами, но и целебными свойствами «Железных Вод».

Посещение источников

Далее мы отправимся к первому источнику, куда приезжали самые первые гости курорта, чтобы насладиться целебной силой минеральной воды. Прогуляемся по склону горы Железная и увидим один из самых величественных дворцов — дворец Эмира Бухарского. Здесь вы сможете полюбоваться элегантной «Музыкальной беседкой», где когда-то выступал сам Федор Шаляпин.

Загадать желание

У скульптуры «Знаки зодиака» вы сможете загадать желание — кто знает, может оно исполнится быстрее, чем вы думаете!

Пушкинская галерея и дегустация

Прогулка продолжится посещением знаменитой Пушкинской галереи, где вы окунетесь в атмосферу ушедших эпох. Также вас ждет дегустация целебных минеральных вод из двух легендарных источников, которые на протяжении веков дарят здоровье и бодрость духа своим посетителям.

Завершение экскурсии

Завершится наша экскурсия живописной прогулкой по каскадной лестнице с фонтанами и скульптурами, откуда мы спустимся к прекрасному городскому озеру. Здесь вы сможете насладиться тишиной, умиротворяющим видом на водную гладь и захватывающими панорамными видами.

Уникальное путешествие

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в мир природных чудес и исторического наследия Кавказских Минеральных Вод. Не упустите шанс окунуться в атмосферу этого удивительного места и открыть для себя его тайны и легенды!

Важная информация

Прогулка пройдет по курортному парку, который находится в естественном лесу.