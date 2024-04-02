С легендарного плато Бермамыт разворачивается идеальный обзор снежных пиков Большого Кавказа и красавца Эльбруса (5642 м) – высочайшей точки Старого Света.
В краю огромных гор – каменных исполинов у вас точно захватит дыхание от величественности окружающего пейзажа, по красоте и грандиозности который не уступает знаменитому аризонскому Большому Каньону!
В краю огромных гор – каменных исполинов у вас точно захватит дыхание от величественности окружающего пейзажа, по красоте и грандиозности который не уступает знаменитому аризонскому Большому Каньону!
Ближайшие даты:
2
апр
апр
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Изумительные смотровые площадки с лучшим видом на Эльбрус
- Амфитеатр
- Мостик Солтан
- Скалы Два Монаха
- Пастбищный хребет
- Эшкаконское водохранилище
- Если повезёт, необычное природное явление – Броккенский призрак
Описание
Отправляемся к высшей точке нашего региона – на плато Бермамыт (2597 м. над уровнем моря)! По пути к плато будем проезжать мимо пастбищ c альпийскими лугами, на которых пасутся черные горные барашки, легендарные лошади карачаевской породы и стада коров, над которыми парят белохвостые орлы, соколы и грифы. В пути проведем наш традиционный ритуал «коллективное молчание», о котором вы узнаете в горах, расскажем вам об истории и традициях народов Кавказа. А еще вы увидите знаменитую Скалу Адмирала (Адмирал-Къая) и узнаете удивительную историю о воле и характере здешних лошадей, связанную с ней. На обратном пути мы заедем с вами на изумительное Эшкаконское водохранилище в горах. Оно зажато в скалах, протянувшись на 5 км. вдоль них. Дамба высотой 90 метров перекрывает родники и речки ущелья Учкекен, которое питает своей водой большую часть Кисловодска. Без использования насосов, за счет разности высот, вода самотеком приходит в дома жителей. После части программы в горах, мы поедем на обед в легендарный Чайный домик, где сможем отведать местную кухню (шашлык из черного барашка, форель, хычины, айран, суусаб), а также сможем приобрести различные сувениры и подарки родным и близким.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Изумительные смотровые площадки с лучшим видом на Эльбрус
- Амфитеатр
- Мостик Солтан
- Скалы Два Монаха
- Пастбищный хребет
- Эшкаконское водохранилище
- Если повезёт, необычное природное явление – Броккенский призрак
Что входит
- "Трансфер (комфортабельный внедорожник)"
- "Профессиональный гид."
Что не входит
- Питание
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- После бронирования наш гид свяжется с Вами и назначит время и место выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска
Похожие туры из Железноводска
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
По месту заказчика
Завтра
3 апр
4 апр
5 апр
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
Завтра
3 апр
4 апр
5 апр
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
в Железноводске или любом другом городе КМВ
3 апр
4 апр
5 апр
6 апр
18 000₽ за всё до 2 чел.