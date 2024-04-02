Описание

Отправляемся к высшей точке нашего региона – на плато Бермамыт (2597 м. над уровнем моря)! По пути к плато будем проезжать мимо пастбищ c альпийскими лугами, на которых пасутся черные горные барашки, легендарные лошади карачаевской породы и стада коров, над которыми парят белохвостые орлы, соколы и грифы. В пути проведем наш традиционный ритуал «коллективное молчание», о котором вы узнаете в горах, расскажем вам об истории и традициях народов Кавказа. А еще вы увидите знаменитую Скалу Адмирала (Адмирал-Къая) и узнаете удивительную историю о воле и характере здешних лошадей, связанную с ней. На обратном пути мы заедем с вами на изумительное Эшкаконское водохранилище в горах. Оно зажато в скалах, протянувшись на 5 км. вдоль них. Дамба высотой 90 метров перекрывает родники и речки ущелья Учкекен, которое питает своей водой большую часть Кисловодска. Без использования насосов, за счет разности высот, вода самотеком приходит в дома жителей. После части программы в горах, мы поедем на обед в легендарный Чайный домик, где сможем отведать местную кухню (шашлык из черного барашка, форель, хычины, айран, суусаб), а также сможем приобрести различные сувениры и подарки родным и близким.